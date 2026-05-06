„STOP HIPERTENSIUNII” – campanie națională de prevenție în București: medicii trag un semnal de alarmă

Evenimentul „STOP HIPERTENSIUNII” va avea loc pe 17 mai 2026, în Parcul Herăstrău din Capitală, și va reuni medici, organizații medicale și voluntari într-o campanie de screening, educație și prevenție cardiovasculară.

Hipertensiunea afectează peste 40% dintre adulții din România

Potrivit specialiștilor, hipertensiunea arterială rămâne unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru:

infarct miocardic,

accident vascular cerebral,

insuficiență cardiacă.

Medicii atrag atenția că boala evoluează de multe ori fără simptome evidente, motiv pentru care numeroși pacienți sunt diagnosticați târziu.

Fenomen alarmant: tot mai mulți copii și adolescenți au hipertensiune

Unul dintre cele mai importante semnale trase de organizatori vizează creșterea cazurilor de hipertensiune arterială în rândul copiilor și adolescenților.

Specialiștii spun că problema este strâns legată de:

obezitate,

sedentarism,

alimentație bogată în sare,

stres precoce.

„Riscul cardiovascular nu mai începe la 40–50 de ani, ci se construiește progresiv încă din copilărie”, avertizează organizatorii campaniei.

Medicii explică faptul că hipertensiunea pediatrică este adesea subdiagnosticată deoarece măsurarea tensiunii arteriale nu reprezintă încă o rutină în evaluarea copiilor. Totuși, consecințele pot fi serioase:

afectare vasculară precoce,

deteriorarea endoteliului,

risc crescut de hipertensiune la vârsta adultă.

Cros caritabil și screening gratuit în Parcul Herăstrău

Evenimentul central al campaniei va fi crosul „Alergăm până la Lună și înapoi”, organizat de Asociația Luna. Fondurile colectate vor fi direcționate către Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”.

Participanții vor putea alege între:

traseu de 3 kilometri,

traseu de 7 kilometri.

Programul evenimentului

Parcul Herăstrău – București

17 mai 2026

Deschiderea evenimentului și încălzirea – ora 11:00

Startul cursei – ora 12:00

Taxa de participare:

120 lei pentru adulți,

75 lei pentru studenți.

Screening și recomandări medicale gratuite

În cadrul campaniei, medicii vor oferi gratuit:

măsurarea tensiunii arteriale,

evaluarea riscului cardiovascular,

identificarea factorilor de risc,

recomandări medicale personalizate.

Specialiștii implicați vor desfășura activități între orele 10:00 și 13:00.

Campanie pentru recunoașterea rapidă a AVC-ului

În paralel, copiii vor participa la activități educaționale organizate împreună cu ALIA, prin campania „Eroii FAST”, dedicată recunoașterii rapide a semnelor accidentului vascular cerebral.

Organizatori și parteneri

Inițiativa este organizată de:

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”,

Fundația Română a Inimii,

Societatea Română de Cardiologie,

Asociația Împreună pentru Copii Luna,

ALIA.

Organizatorii transmit că „STOP HIPERTENSIUNII” este mai mult decât un simplu eveniment, fiind un apel național la prevenție și responsabilitate pentru sănătatea cardiovasculară.