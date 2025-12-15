Creșterea costului vieții, principala îngrijorare a românilor la sfârșit de 2025

Potrivit studiului anual EY Consumer Index România 2025, 65% dintre respondenți indică creșterea costului vieții drept principala îngrijorare, urmată de evoluția economiei naționale (62%). Conflictele externe (54%) și rezultatul alegerilor politice interne (50%) completează tabloul preocupărilor.

Percepția inflației este generalizată: peste 90% dintre respondenți observă creșteri de prețuri la alimente și la costurile energetice ale gospodăriei, iar 84% la combustibil. În plus, fenomenul de „shrinkflation” este remarcat de 66% dintre participanți, amplificând presiunea asupra bugetelor personale.

64% dintre participanții la studiu anticipează cheltuieli mai mari pentru energie, 48% intenționează să reducă bugetele pentru restaurante și mâncare la pachet, dar sunt prevăzute reduceri substanțiale și pentru băuturi, snacks-uri și articole de modă sau sport.

În schimb, cheltuielile pentru alimentele de bază, produsele de uz casnic și îngrijirea personală rămân relativ stabile, semn că esențialul continuă să fie protejat.

Reparații în locul achizițiilor noi

Studiul arată că 87% dintre respondenți se străduiesc să evite risipa alimentară, iar 56% preferă reparațiile în locul achizițiilor noi. În același timp, loialitatea față de brandurile consacrate scade: doar 30% le consideră importante în deciziile de cumpărare, în timp ce mărcile private ale retailerilor câștigă teren, fiind percepute ca soluții eficiente din punct de vedere al costurilor, fără compromisuri semnificative de calitate.

Studiul mai arată că produsele IT&C și electronicele de consum se numără printre categoriile cel mai frecvent vizate pentru reduceri de cheltuieli, 65% dintre respondenți considerându-le neesențiale sau prea costisitoare în contextul actual.

Totodată, doar 9% ar opta pentru mărci private în această categorie, preferința majoritară fiind pentru branduri consacrate, asociate cu fiabilitatea și valoarea pe termen lung.

În contrast, utilizarea serviciilor digitale este ridicată și stabilă. 88% dintre respondenți comandă produse online cu livrare, 73% caută rețete culinare, iar consumul de conținut digital rămâne intens. Serviciile de tip Click & Collect sunt utilizate de 53% dintre respondenți. Pe de altă parte, achizițiile directe din reclamele de pe rețelele sociale (14%) și produsele virtuale (NFT-uri, bunuri digitale, 6%) rămân marginale.

Chelutieli mai mari pentru sărbători

La nivel individual, 69% dintre respondenți nu sunt îngrijorați de stabilitatea locului de muncă, iar 65% se simt capabili să își acopere nevoile de bază. Cu toate acestea, perspectivele pe termen mediu rămân prudente: 64% cheltuiesc mai puțin pe articole neesențiale, iar aproape jumătate resimt dificultăți cauzate de creșterea prețurilor. Principalele îngrijorări vizează costurile energiei, nivelul impozitelor și siguranța pensiilor.

Pentru sărbătorile de iarnă, 53% anticipează cheltuieli mai mari decât anul trecut

Studiul a fost realizat online în perioada noiembrie–decembrie 2025, pe un eșantion de 350 de respondenți adulți din România.

(sursa: Mediafax)