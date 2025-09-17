SUA finanțează o investiție strategică care leagă Republica Moldova de România

x close
de Redacția Jurnalul    |    17 Sep 2025   •   22:10
Statele Unite au aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția unei noi linii electrice de înaltă tensiune între Republica Moldova și România, a anunțat președintele Maia Sandu.

O conexiune strategică de 190 km

Noua linie, Strășeni–Gutinaș, va avea o lungime de 190 km și va conecta Republica Moldova la rețeaua europeană de electricitate. Maia Sandu a subliniat că acest proiect, împreună cu linia Chișinău–Vulcănești (care va fi finalizată în acest an) și proiectul Bălți–Suceava aflat în pregătire, reprezintă un pas decisiv pentru securitatea energetică a Moldovei.

„Această investiție va consolida cooperarea economică și energetică cu Statele Unite ale Americii”, a declarat președintele Maia Sandu.

România, principalul furnizor de energie pentru Moldova

Premierul României, Ilie Bolojan, a explicat că România este în prezent principalul furnizor de energie electrică al Republicii Moldova, oferind prețuri avantajoase.

„Dacă nu ar primi energie de la noi, Moldova ar trebui să importe prin Transnistria, ceea ce ar însemna să depindă de Rusia”, a spus premierul.

Livrările de energie se fac prin două tipuri de contracte:

Această nouă conexiune energetică va reduce riscurile de dependență externă și va contribui la stabilitatea energetică a întregii regiuni.

