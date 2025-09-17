SUA finanțează o investiție strategică care leagă Republica Moldova de România

O conexiune strategică de 190 km

Noua linie, Strășeni–Gutinaș, va avea o lungime de 190 km și va conecta Republica Moldova la rețeaua europeană de electricitate. Maia Sandu a subliniat că acest proiect, împreună cu linia Chișinău–Vulcănești (care va fi finalizată în acest an) și proiectul Bălți–Suceava aflat în pregătire, reprezintă un pas decisiv pentru securitatea energetică a Moldovei.

„Această investiție va consolida cooperarea economică și energetică cu Statele Unite ale Americii”, a declarat președintele Maia Sandu.

România, principalul furnizor de energie pentru Moldova

Premierul României, Ilie Bolojan, a explicat că România este în prezent principalul furnizor de energie electrică al Republicii Moldova, oferind prețuri avantajoase.

„Dacă nu ar primi energie de la noi, Moldova ar trebui să importe prin Transnistria, ceea ce ar însemna să depindă de Rusia”, a spus premierul.

Livrările de energie se fac prin două tipuri de contracte:

preț fix , avantajos și stabil,

preț spot (de piață), de obicei mai mare, diferența fiind echilibrată astfel încât să rezulte un preț final accesibil. Citește pe Antena3.ro Povestea înfiorătoare a gemenelor furate de la mamă în urmă cu 45 de ani. Cum le-a regăsit femeia acum, peste oceane

Această nouă conexiune energetică va reduce riscurile de dependență externă și va contribui la stabilitatea energetică a întregii regiuni.