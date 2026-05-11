Păduri păzite de software: Ministerul Mediului introduce verificarea automată a avizelor prin AI

Sistemul se numește SUMAL 3.0. și va funcționa integrând imagini din satelit, camere video, senzori LiDAR, dar și instrumente bazate pe inteligență artificială pentru analiza riscurilor și monitorizarea mai eficientă a transporturilor de material lemnos, potrivit comunicatului publicat, luni, de Ministerul Mediului.

Potrivit ministerului, sistemul SUMAL 3.0 va conecta toate componentele necesare gestionării pădurilor într-o infrastructură digitală modernă, adaptată noilor cerințe de control și prevenirii tăierilor ilegale.

„Nu mai este suficient să avem doar un sistem de evidență. Avem nevoie de un sistem cu tehnologie de ultimă oră, cu soft cu inteligență artificială, care să permită monitorizarea în timp real a transporturilor de lemn, analiza automată a riscurilor și intervenția rapidă atunci când apar suspiciuni de fraudă. Modernizarea SUMAL și dezvoltarea noului sistem informatic integrat pentru păduri înseamnă mai mult control, mai multă transparență și o capacitate reală de prevenire a tăierilor ilegale”, a declarat ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu.

Sistemul va fi dezvoltat de STS, pe baza unui acord cu Ministerul Mediului.

În prezent, SUMAL 2.0 este utilizat de peste 92.000 de utilizatori, iar zilnic sunt emise aproximativ 20.000 de avize pentru transportul materialelor lemnoase.

Sistemele dezvoltate prin fonduri PNRR pentru monitorizarea pădurilor vor fi integrate treptat în SUMAL, pentru a sprijini activitatea autorităților și pentru a crește capacitatea controalelor în teren.

Proiectul prevede și interconectarea cu sistemul RO e-Transport, precum și noi reguli pentru monitorizarea digitală continuă a transporturilor de lemn.

