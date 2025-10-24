Supraodorizare accidentală a gazului natural la Mioveni

Distrigaz Sud Rețele anunță că, în urma unei disfuncționalități apărute joi, la stația Colibași, s-a produs o supraodorizare accidentală a gazului natural distribuit în orașul Mioveni.

Incidentul a avut loc în jurul orei 14:45 și a fost generat de o problemă la infrastructura gestionată de compania Transgaz.

Echipele Distrigaz Sud Rețele au fost trimise pe teren după ce mai mulți locuitori au sesizat miros puternic de gaz.

În urma verificărilor, în unele imobile au fost depistate pierderi pe instalațiile de utilizare, motiv pentru care a fost necesară întreruperea alimentării pentru siguranță.

În total, alimentarea cu gaze a fost sistată pentru 176 de scări de bloc, afectând aproximativ 3.600 de consumatori din mai multe zone ale orașului, printre care bulevardul Dacia și străzile 1 Mai, Ion Pilat, Cătăneștilor, Liviu Rebreanu, Unirii și Mihai Eminescu.

Reluarea alimentării se va face treptat, după ce fiecare instalație de utilizare va fi verificată și reparată de către firme autorizate A.N.R.E., iar documentația aferentă va fi transmisă către Distrigaz Sud Rețele.

Compania le reamintește consumatorilor ca, în cazul în care simt miros de gaz, să apeleze imediat numerele de urgență 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească încăperile și să evite folosirea oricăror surse de foc sau aparate electrice.

(sursa: Mediafax)