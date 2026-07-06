Surpare pe Autostrada Sebeș–Turda. DRDP Cluj închide circulația

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj a anunțat că începând de marți, 7 iulie, circulația pe 17 kilometri de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda va fi închisă, pe sensul de mers Unirea-Turda. Decizia a fost luată după ce asfaltul s-a surpat zilele trecute.

„Se închide circulația pe aproximativ 17 km ai Autostrăzii A10, Sebeș – Turda, Calea 1 (sensul de deplasare Unirea – Turda), județul Cluj! În urma agravării fenomenului de instabilitate manifestat pe Autostrada A10 Sebes – Turda, km 66+400, județul Cluj, concretizat prin degradări ale părții carosabile și ale terasamentului, DRDP Cluj intervine în regim de urgență pentru punerea în siguranță a sectorului afectat”, informează DRDP Cluj.

În aceste condiții, până la finalizarea lucrărilor, circulația va fi închisă între kilometrii 52+800 și 70+000 pe Calea 1.

Pe unde va fi deviat traficul

Lucrările vor începe marți, când „vor fi executate lucrări de refacere a taluzului și a părtii carosabile si lucrări de drenare a apelor de suprafață, în vederea limitării evoluției fenomenului de instabilitate și menținerii circulației în condiții de siguranță”.

Până la finalizarea lucrărilor, circulația va fi închisă între kilometrii 52+800 și 70+000 pe Calea 1, iar traficul va fi deviat de la Nodul Rutier Unirea, pe DN1, cu reintrare pe autostradă la Nodul Rutier Turda.

„Pe perioada execuției lucrărilor, circulația va fi închisă pe Autostrada A10, între km 52+800 și km 70+000, Calea 1, iar traficul va fi deviat de la Nodul Rutier Unirea (km 52+800), pe breteaua de ieșire C, în sensul giratoriu, pe DN 1 (km 421+750), cu reintrare pe autostradă la Nodul Rutier Turda din DN 1 km 440+920”, potrivit DRDP Cluj.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, spune, luni, că ministerul a solicitat clarificări urgente de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) cu privire la situația Autostrăzii A10 Sebeș-Turda, care s-a surpat pe o porțiune.

Secretarul de stat a solicitat CNAIR să prezinte, în regim de urgență, un plan clar pentru eliminarea definitivă a cauzelor acestor degradări, astfel încât să fie prevenită extinderea surpării și să nu mai fie necesare intervenții repetate în același punct.

Surparea adâncă de mai bine de jumătate de metru de pe autostrada A10, tronsonul Sebeș–Turda, a apărut în asfalt, în același loc în care șoseaua a cedat și în trecut.

Una dintre cauzele probabile pentru surparea asfaltului este infiltrarea apei de ploaie în terasamentul autostrăzii, potrivit CNAIR.

(sursa: Mediafax)