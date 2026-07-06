Autostrada A10 se surpă din nou: erori grave de proiectare și execuție, CNAIR pregătește acțiuni în instanță

Intervenție urgentă cerută de Ministerul Transporturilor

Secretarul de stat Horațiu Cosma a solicitat oficial Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere un raport detaliat privind cauzele tehnice ale degradărilor repetate de pe acest sector de autostradă. Autoritățile vor să afle nu doar motivele surpării, ci și dacă există riscuri suplimentare pentru siguranța traficului.

„Am solicitat astăzi (luni - n.r.) CNAIR un raport detaliat privind situația apărută pe Autostrada A10 Sebeș – Turda, unde degradările repetate ale carosabilului au generat o nouă surpare. Se impun clarificări urgente. Raportul solicitat trebuie să prezinte cauzele tehnice ale degradărilor, riscurile identificate pentru siguranța circulației, măsurile întreprinse până în prezent și soluțiile propuse pentru remedierea definitivă a acestui punct nevralgic.”

În plus, oficialul a cerut explicații privind recepția finală a lucrărilor în 2023, în condițiile în care problemele au persistat încă de la deschiderea traficului.

Surparea, produsă într-un punct critic

Incidentul s-a produs la kilometrul 66, unde s-a format o surpare de peste jumătate de metru în asfalt. Zona este cunoscută pentru instabilitatea terenului, iar intervențiile anterioare nu au reușit să elimine definitiv problema.

Potrivit CNAIR, una dintre cauzele probabile este infiltrarea apei în structura autostrăzii, ceea ce afectează stabilitatea terasamentului. Sectorul este monitorizat constant de DRDP Cluj, iar autoritățile au impus restricții de circulație încă din luna mai 2026.

„În urma agravării fenomenului de instabilitate manifestat pe Autostrada A10 Sebes – Turda, km 66+400, județul Cluj, concretizat prin degradări ale părții carosabile și ale terasamentului, DRDP Cluj intervine în regim de urgență pentru punerea în siguranță a sectorului afectat. Astfel, începând de marți, 07.07.2026, vor fi executate lucrări de refacere a taluzului și a părtii carosabile si lucrări de drenare a apelor de suprafață, în vederea limitării evoluției fenomenului de instabilitate și menținerii circulației în condiții de siguranță. Pe perioada execuției lucrărilor, circulația va fi închisă pe Autostrada A10, între km 52+800 și km 70+000, Calea 1, iar traficul va fi deviat de la Nodul Rutier Unirea (km 52+800), pe breteaua de ieșire C, în sensul giratoriu, pe DN 1 (km 421+750), cu reintrare pe autostradă la Nodul Rutier Turda din DN 1 km 440+920. Vă rugăm să circulați cu prudență și să respectați semnalizarea rutieră!”, au precizat reprezentanții DRDP Cluj.

Circulația se desfășoară în prezent pe o singură bandă, cu limitări de viteză, iar lucrările de consolidare ar putea dura aproximativ două luni.

Cauze grave: erori de proiectare și execuție

Explicațiile oficiale indică probleme serioase încă din faza de construcție. Purtătorul de cuvânt al CNAIR a confirmat existența unor deficiențe majore atât în proiectare, cât și în execuție.

„Problema este dată de o eroare de proiectare, dar și de o eroare de execuție, în sensul în care, pe de o parte, pământul folosit, granulația sau materialul granular folosit nu corespunde. Doi la mână, sistemele de preluare a apelor pluviale și a celorlalte tipuri de ape care sunt în zonă nu sunt eficiente. Ca atare, acesta este un viciu ascuns, format atât din etapa de proiectare, cât și din etapa de execuție,” a spus purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

Aceste deficiențe au permis acumularea apei în structura drumului, ceea ce a dus în timp la cedarea terenului.

Posibile acțiuni în instanță împotriva constructorului

Responsabilitatea pentru aceste probleme ar putea reveni constructorului, compania PORR. CNAIR ia în calcul măsuri legale pentru recuperarea costurilor lucrărilor de remediere.

„Intervenim noi, pentru că oamenii nu au timp să aștepte, iar în paralel luăm în calcul foarte serios să îi dăm în judecată și, conform Legii 10 în construcții, să fie obligați să plătească lucrurile pe care le facem noi. Trebuie să vă mai spun că Legea 10 în construcții obligă constructorul să răspundă timp de 100 de ani pentru viciile ascunse, la tot ce înseamnă structurile de profunzime ale obiectivelor,” a declarat la Europa FM purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

Această prevedere legală oferă autorităților posibilitatea de a trage la răspundere constructorii pentru defecte structurale grave, chiar și la ani distanță de finalizarea lucrărilor.

Trafic afectat și soluții temporare

Pentru a evita blocaje majore, Ministerul Transporturilor a cerut analizarea posibilității devierii traficului pe celălalt sens al autostrăzii, prin introducerea circulației bidirecționale.

„Siguranța circulației este prioritatea noastră. Este esențial să înțelegem cu exactitate cauzele acestor probleme, să stabilim responsabilitățile și să implementăm, în cel mai scurt timp, o soluție tehnică durabilă pentru acest sector al Autostrăzii A10”.

Autoritățile locale și Comitetul pentru Situații de Urgență Cluj sunt implicate în gestionarea situației, iar lucrările de punere în siguranță au fost programate să înceapă imediat.

Mediafax