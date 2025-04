Guvernul s-a răzgândit! „Taxa pe stâlp” va fi redusă

„Am aprobat OUG prin care am modificat reglementările privnd de impozituri pe construcțiile speciale. Inițial, în ordonanța de urgență s-a prevăzut că normele se vor aproba din hotărâre de guvert. Am decis ca detaliile, care sunt relativ simple și pentru o aplicare mai ușoară, să le introducem într-o ordonanță de urgență. Am clarificat baza de impozitare diferențiat pentru companiile private și pentru companiile care administrează drumuri publice aflate în concesiune, luate în concesiune de la statul român, din ministere sau luate în concesiune de la autoritățile publice locale. Deci am făcut această diferențiere pentru că, în cazul companiilor private, se calculează amortizare, se reduce treptat valoarea impozabilă a bunurilor, a construcțiilor speciale. În cazul construcțiilor aflate în domeniul public, nu există această amortizare. Vorbim de o valoare istorică. Este motivul pentru care aplicăm o diferențiere ca și procent. Aplicăm un impozit de 0,5% la valoarea netă a activelor. Această reducere a fost solicitată de companiile private care plătesc impozitul”, spune ministrul de Finanțe, Tanczos Barna.

El afirmă că autoritățile publice vor plăti 0,25% din valoarea istorică, valoarea brută a infrastructurii care se supune impozitării.

„De asemenea, am introdus o bonificație de 10%, similar bonificației la impozitări locale pe clădiri care se aplică la unității administrativi teritoriale, la primării. Această bonificație se obține în cazul în care impozitul se plătește până la data de 25 mai 2025. Celelalte termene, cu privire la plata în două tranșe, au fost neelaborate, nebonificate. Ordonanța de ugență generează o încasare de peste un miliard de lei. Această încasare a fost bugetată în baza ordonanței inițiale”, încheie Tanczos Barna.

(sursa: Mediafax)