Un expert a calculat temperatura ideală pentru încălzirea casei și reducerea facturii

Încălzirea proprietății în timpul iernii este foarte costisitoare, în special în ultimii ani. Specialistul în eficiență energetică Stephen Hankinson de la Electric Radiators Direct a calculat temperatura ideală necesară pentru a încălzi casele și a reduce valoarea facturilor la energie, anunță Express. Expertul susține că temperatura camerei este determinată de cât de cald sau rece este aerul dintr-o cameră și poate fi afectată de umiditate. Totuși, oamenii percep temperatura în mod diferit și este foarte probabil ca, membrii din aceeași gospodărie, să nu fie de acord cu privire la temperatura perfectă.

De asemenea, există tendința în unele gospodării de a amâna pornirea încălzirii, ceea ce duce la probleme precum umezeala și mucegaiul, care pot cauza probleme de sănătate și pot deteriora casa. Matthew Jenkins, expert în încălzire la MyJobQuote, spune că încălzirea trebuie pornită imediat după ce temperaturile exterioare scad sub 15°C.

„Temperaturile exterioare de 15°C sunt momentul în care majoritatea oamenilor observă o schimbare de temperatură suficientă pentru a-și exprima disconfortul”, a explicat Jenkins.

Cei mai mulți oameni consideră că temperatura interioară cea mai confortabilă în timpul toamnei și iernii este între 18°C și 21°C.

Specialistul în eficiență energetică Stephen Hankinson a stabilit că locuințele își mențin încălzirea la temperatura „ideală” de 18°C.

„Este puțin probabil să simțiți o diferență mare de temperatură în general, dar garantați o diferență de utilizare - și de costuri. Trecerea de la 21°C la 18°C ar putea reduce cu 15% factura anuală - peste 300 de lire sterline, depășind cifrele medii de utilizare”, a transmis britanicul.

Pentru cei care caută metode mai accesibile de a se încălzi pe măsură ce temperaturile scad, sticlele cu apă caldă sunt variante foarte bune. Acestea au avantajul de a costa foarte puțin, a susținut expertul în energie.

Și o pătură electrică poate fi o alegere excelentă. Consumul este redus, în comparație cu încălzirea centralizată. În plus, pentru cei care nu lucrează de acasă pe parcursul săptămânii, programarea încălzirii poate ajuta la „economisirea banilor la facturi”.

Aproximativ o oră în timpul dimineții, începând cu puțin timp înainte de trezire, ar trebui să asigure confortul înainte de plecarea de acasă. Centrala poate fi reprogramată să pornească înainte de revenirea membrilor familiei la domiciliu. De asemenea, cei care pleacă pentru o seară sau pentru mai multe zile, pot regla termostatul pentru a evita risipa de bani.

(sursa: Mediafax)