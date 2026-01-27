Senatorul Titus Corlățean, ales ca reprezentant al Comisiei de la Veneția

Titus Corlățean a fost ales să reprezinte Comisia de la Veneția, în baza acordului celor celor cinci grupuri politice ale APCE, în prima parte a sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de la Strasbourg.

Senatorul PSD va reprezenta Comisia pentru afaceri juridice și drepturile omului APCE la Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept, cunoscută drept „Comisia de la Veneția”.

Potrivit sursei citate, Comisia de la Veneția este organul consultativ al Consiliului Europei în materie constituțională, care dezvoltă și diseminează experiențele constituționale și juridice ale statelor membre, contribuind astfel la consolidarea unui patrimoniu constituțional comun.

Structura a fost creată în baza unui acord lărgit al Consiliului Europei care aduce laolaltă cele 46 de state membre ale Organizației de la Strasbourg și alte 15 țări care împărtășesc aceleași valori fundamentale, potrivit comunicatului publicat de Senat.

Rolul Comisiei de la Veneția este de a furniza statelor membre consiliere juridică și de a acorda asistență acelor state care doresc să aducă structurile lor instituționale și juridice în concordanță cu standardele europene și internaționale în domeniile democrației, drepturilor omului și statului de drept.

Mandatul senatorului Corlățean de reprezentant al Comisiei APCE pentru afaceri juridice și drepturile omului la Comisia pentru Democrație prin Drept urmează a fi exercitat pe parcursul acestui an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului pentru încă un an, arată sursa citată.

(sursa: Mediafax)