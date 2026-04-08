Mesajul ministrului Oana Țoiu după acordul dintre Washington și Teheran

Inițiativa urmărește atât coordonarea sancțiunilor menite să aducă Iranul la masa negocierilor, cât și stabilirea unor angajamente defensive pentru securizarea Strâmtorii Ormuz.

„Noi avem în acest moment un format similar Coaliției de Voință. Suntem 40 de țări, partea acestei discuții. Formatul la care am ajuns implică coordonare privind sancțiunile internaționale ca instrument de presiune asupra Iranului pentru a se așeza la masa negocierilor, pe de-o parte. Și pe de altă parte, angajamente care sunt discutate și pe linie militară, dar vorbim exclusiv de angajamente defensive pentru a păstra siguranța în Strâmtoarea Ormuz odată ce este finalizat conflictul armat”, explică Oana Țoiu, miercuri la B1 TV.

Ministrul a subliniat că măsurile discutate vizează reducerea riscurilor de navigație în zonă, ceea ce ar contribui la scăderea costurilor de asigurare pentru transportul maritim.

„Acest lucru este necesar și pentru a diminua costul de asigurare care se reflectă ulterior în costul petrolului și în costul benzinei și motorinei. Discutăm despre aceste mecanisme comune pentru a diminua costul de asigurare. Indiferent de cum se va finaliza această negociere, riscul perceput pentru navigarea prin Strâmtoarea Ormuz o să fie un risc ridicat câteva luni de acum încolo, poate și peste un an de zile și atunci trebuie să ne coordonăm pentru diminuarea prețurilor aferente tranzitului prin strâmtoare”, explică șefa diplomației de la București.

Ministrul a precizat că statele participante urmăresc o poziție comună în fața propunerilor Iranului, respingând ideea introducerii unor taxe pentru tranzit sau a negocierilor bilaterale separate.

„Un alt lucru foarte important față de punctele pe care le-a cerut Iranul în acest moment este sincronizarea între noi la nivel internațional, la fel încât niciuna dintre țări să nu accepte o propunere care privește taxe dedicate pentru trecere sau negocieri separate cu fiecare țară în parte trebuie să ne întoarcem la aceste principii de bază ale dreptului internațional și anume libera trecere prin strâmtoare fără taxe adiționale, fără negocieri diferențiate”, mai declară Oana Țoiu.

Oana Țoiu a mai declarat că actualul armistițiu reprezintă o măsură temporară care are socupul să permită continuarea negocierilor.

„Avem un acord temporar, vorbim de o încetare temporară a focului pentru a permite negociatorilor să ajungă la un acord, cum îl numim noi, sustenabil, un acord care se poată să se mențină în timp. Următoarea întâlnire o să aibă loc pe 10 aprilie. Atât partenerii noștri din Statele Unite ale Americii cât și partenerii din Orientul Mijlociu știu și disponibilitatea României și a Uniunii Europene de a participa la acest efort”, mai spune ministrul.

(sursa: Mediafax)