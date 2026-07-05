Topul global al pașapoartelor: Europa domină clasamentul

Clasamentul analizează nu doar accesul fără viză în alte state, ci și calitatea vieții, atractivitatea pentru investiții și influența internațională a fiecărei țări.

Primele locuri sunt ocupate aproape exclusiv de state europene:

Suedia

Finlanda

Danemarca

Elveția

Germania

Țările de Jos

Irlanda

Regatul Unit

Norvegia

Singapore

Singapore este singura țară asiatică prezentă în primele zece poziții, potrivit globalcitizensolutions.com.

De ce este considerat un pașaport puternic

Clasamentul ia în calcul trei criterii principale: accesul fără viză și libertatea de călătorie, oportunitățile economice și investiționale și calitatea vieții, inclusiv nivelul libertăților și al siguranței.

Aceste criterii formează un scor de la 0 la 100 pentru fiecare dintre cele 197 de state analizate.

Ce loc ocupă Statele Unite

Deși pașaportul american oferă acces în numeroase țări, Statele Unite ocupă doar locul 12 în clasamentul general.

Autorii studiului explică această poziție prin faptul că SUA aplică unul dintre cele mai restrictive regimuri de intrare pentru cetățenii străini, ceea ce influențează scorul total.

Care sunt cele mai slabe pașapoarte

La polul opus se află state afectate de conflicte și instabilitate politică.

Ultimele poziții sunt ocupate de:

Afganistan;

Yemen;

Siria;

Pakistan;

Myanmar;

Laos;

Haiti și mai multe state africane.

Potrivit raportului, diferența dintre cel mai puternic și cel mai slab pașaport din lume depășește 72 de puncte, cea mai mare din istoria indicelui.

Global Passport Index 2026 analizează 197 de state și evaluează puterea pașapoartelor folosind un indice bazat pe mobilitate internațională, investiții și calitatea vieții. Raportul arată că diferențele dintre statele dezvoltate și cele afectate de conflicte sau instabilitate continuă să crească, ceea ce influențează direct libertatea de circulație a cetățenilor, scrie Mediafax.

Unde se situează România în clasamentul mondial

Deși România nu se regăsește în primele zece poziții ale Global Passport Index 2026, pașaportul românesc rămâne unul dintre cele mai puternice din lume din perspectiva libertății de călătorie. Cetățenii români pot călători fără viză în aproximativ 120 de state, iar pentru alte 42 de destinații pot obține viză la sosire. În plus, pentru nouă țări este suficientă o autorizație electronică de călătorie (eTA), ceea ce înseamnă că românii au acces facil în aproximativ 86% dintre destinațiile globale.

Totodată, apartenența României la Uniunea Europeană și, mai recent, integrarea completă în spațiul Schengen contribuie la mobilitatea cetățenilor români și sporesc valoarea documentului de călătorie. În clasamentele internaționale care evaluează exclusiv libertatea de circulație, pașaportul românesc se află în rândul celor mai puternice din lume, oferind acces fără formalități de viză în majoritatea statelor dezvoltate.