x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Traficul aerian la București: Zborurile pe Otopeni și Băneasa se desfășoară în condiții de iarnă

Traficul aerian la București: Zborurile pe Otopeni și Băneasa se desfășoară în condiții de iarnă

de Redacția Jurnalul    |    02 Feb 2026   •   08:40
Traficul aerian la București: Zborurile pe Otopeni și Băneasa se desfășoară în condiții de iarnă
Sursa foto: Trafic aerian în condiții de iarnă

Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă și Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară fără perturbări, chiar și în condiții de iarnă, iar aeronavele aterizează și decolează în siguranță, anunță autoritățile aeroportuare.

Pistele, platformele și căile de rulare ale celor două aeroporturi bucureștene sunt complet funcționale, iar operațiunile aeriene se desfășoară conform programului de zbor.

Pentru menținerea suprafețelor de mișcare în condiții optime de operare, se intervine constant cu 58 de utilaje proprii, dedicate celor două aeroporturi.

Autoritățile subliniază că nicio cursă nu a fost anulată din cauza vremii, însă unele zboruri pot înregistra întârzieri punctuale. Acestea sunt generate de necesitatea degivrării aeronavelor, procedură efectuată de companiile aeriene după îmbarcarea pasagerilor, pentru siguranța acestora.

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice informațiile privind zborurile înainte de plecare și să acorde timp suplimentar pentru procedurile de îmbarcare, având în vedere condițiile de iarnă.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: trafic aerian otopeni băneasa conditii de iarna
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri