Tragedia ASTANA: specialiștii pregătesc ridicarea epavei din largul Portului Midia. Ultima speranță pentru recuperarea marinarilor dispăruți

Compania Midia Marine Terminal (MMT) a anunțat sosirea în portul Midia a macaralei plutitoare de mare capacitate Anadolu și a navei Ataman, echipamente esențiale pentru ridicarea epavei de pe fundul Mării Negre.

Cele două nave se alătură navei multirol Yogi, implicată deja în lucrările subacvatice pregătitoare.

Operațiune extrem de dificilă, la 26 de metri adâncime

Remorcherul ASTANA se află scufundat la aproximativ 26 de metri adâncime, la circa 8 kilometri în largul Mării Negre, într-o zonă cu vizibilitate redusă și turbiditate ridicată, ceea ce face intervenția extrem de complexă.

Potrivit reprezentanților Midia Marine Terminal, înainte de începerea efectivă a ranfluării, navele Anadolu și Ataman trebuie să obțină toate avizele și documentele necesare din partea autorităților competente.

În paralel, echipele companiei ARAS Salvage continuă operațiunile de extragere a lichidelor din interiorul remorcherului. Până în prezent, a fost eliminată peste jumătate din cantitatea estimată de combustibili și alte lichide aflate la bord.

Aceste intervenții sunt necesare pentru:

prevenirea poluării marine;

reducerea greutății epavei;

crearea condițiilor de siguranță pentru ridicarea navei.

Căutările pentru marinarii dispăruți rămân suspendate

Specialiștii ARAS Salvage au confirmat, după mai multe evaluări subacvatice, că în acest moment nu există o metodă sigură pentru accesul în interiorul epavei și continuarea operațiunilor de recuperare a celor trei marinari dispăruți.

Concluziile reconfirmă decizia luată anterior de autorități și de scafandrii militari, care au suspendat intervențiile până la aducerea remorcherului la suprafață.

Macaraua Anadolu poate ridica 1.600 de tone

Una dintre piesele-cheie ale operațiunii este macaraua plutitoare Anadolu, un echipament impresionant cu o capacitate de ridicare de 1.600 de tone.

Macaraua poate interveni la adâncimi de până la 50 de metri și dispune de sisteme moderne pentru poziționare precisă și control simultan al mai multor slinguri, facilitând manevrele în apropierea epavei.

Echipamentul deține certificarea RINA, care atestă respectarea standardelor internaționale privind siguranța structurală și operarea maritimă.

Cum se va desfășura ranfluarea

Procesul presupune mai multe etape tehnice complexe:

finalizarea extragerii lichidelor;

degajarea remorcherului din mâlul de pe fundul mării;

montarea sistemelor de ancorare;

poziționarea macaralei și a navei suport în zona intervenției.

Operațiunea efectivă de ridicare va depinde și de condițiile meteorologice, iar estimările actuale indică faptul că intervenția ar putea avea loc la finalul săptămânii viitoare.

La întreaga misiune participă peste 20 de specialiști, printre care scafandri, echipe tehnice și personal de suport, coordonați de Midia Marine Terminal.

Remorcherul ASTANA s-a scufundat pe 18 martie 2026, în largul Portului Midia, în timpul unei operațiuni de asistare a navei-tanc Amades, după ce a rămas fără propulsie și s-a răsturnat în doar câteva minute. Un marinar și-a pierdut viața, trupul căpitanului Sorin Tufan a fost recuperat ulterior de scafandrii militari, iar alți trei membri ai echipajului sunt în continuare dispăruți.

Procedurile de ranfluare au început pe 23 martie, iar compania ARAS Salvage a fost desemnată să coordoneze operațiunea complexă de recuperare a epavei, pentru care au fost mobilizate nave specializate și echipamente de mare capacitate, inclusiv nava Yogi și macaraua plutitoare Anadolu.