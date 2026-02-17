Imagini șocante la o fermă din Cluj. Zeci de cerbi și bizoni au fost lăsați să moară. Cine răspunde pentru tragedie?

Imaginile de la ferma din Recea-Cristur sunt cutremurătoare. Cerbi și bizoni au fost lăsați să moară, leșurile lor fiind abandonate pe câmp și sfârtecate de păsările de pradă.

Situația a fost semnalată autorităților după ce o echipă TVR a filmat în interiorul fermei și a alertat autoritățile prin numărul de urgență 112, notază stiripesurse.ro.

Focar de infecție

Reprezentanți ai mediului cinegetic avertizează asupra riscurilor sanitare.

„E o amenințare pentru sănătatea oamenilor, pentru sănătatea animalelor de interes cinegetic din afara țarcului. e un focar de infecție aicea”, spune Horea Petrehuș, președinte Asociația Cinegetică pentru Cercetarea Habitatelor.

Cine și-a bătut joc de animalele sălbatice?

După sesizare, la Primăria Recea-Cristur a fost convocată o ședință de urgență. Reporterii prezenți în zonă au anunțat că vor participa la discuții pentru a urmări modul în care autoritățile gestionează cazul.

La deschidere, proiectul promitea un efectiv de până la 2.000 de exemplare și dezvoltarea unui fond de vânătoare exclusivist, cu impact economic în zonă. În prezent, anchetatorii încearcă să stabilească de ce animalele au fost lăsate să moară.

Primarul comunei, Alexandru Rus, spune că ferma avea în trecut circa 20 de angajați, iar în prezent ar mai fi doar 5. Edilul susține că animalele erau hrănite și există un dosar penal în curs, fără a oferi detalii suplimentare.

După filmarea TVR, s-a format o comisie mixtă din autorități competente care a intrat în fermă pentru a evalua situațiași pentru a identifica toate zonele unde se află animale moarte.

S-a început recoltarea de probe și acordarea de îngrijiri exemplarelor care mai pot fi salvate. Potrivit declarațiilor de la fața locului, au fost prelevate probe de sânge pentru analize ce urmează să fie efectuate de Direcția Sanitar-Veterinară.

Primele estimări indică peste 70 de rămășițe de bizoni și cerbi. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă este vorba despre neglijență, probleme sanitare sau alte cauze care au dus la degradarea dramatică a fermei.

Cazul ridică semne de întrebare nu doar cu privire la gestionarea fermei, ci și la mecanismele de control, care ar fi trebuit să prevină o asemenea situație. Autoritățile locale s-au implicat abia după ce cazul a devenit public.