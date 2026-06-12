Transfăgărășanul s-a redeschis! După 8 luni de blocaj, traficul a fost reluat pe cel mai frumos drum din România

Circulaţia va fi permisă doar între orele 7:00 şi 21:00, pentru siguranţa şoferilor.



Transfăgărăşanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, este închis în fiecare sezon rece din cauza riscurilor generate de zăpadă, avalanşe şi condiţiile meteorologice extreme din Munţii Făgăraş, la peste 2.000 de metri altitudine.



Traficul pe Transfăgărăşan a fost închis din 20 octombrie 2025, din cauza avalanşelor şi a stratului foarte mare de zăpadă.



După redeschiderea circulaţiei rutiere pe DN 7C - Transfăgărăşan, turiştii pot parcurge distanţa dintre Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac din Munţii Făgăraş şi cu telecabina.

AGERPRES