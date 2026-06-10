Avertisment de călătorie de ultimă oră: Ministerul de Externe anunță blocaje feroviare majore în Franța

Sindicatele căilor ferate SNCF au lansat un apel la grevă pentru data de 10 iunie 2026.

Sunt prevăzute perturbări ale circulației feroviare, urbane și interurbane (TGV, TER, Intercity și RER) pe întreg teritoriul Franței.

Autoritățile recomandă pasagerilor să verifice din timp condițiile de trafic și eventualele modificări ale programului de circulație pe site-ul SNCF, pentru a evita întârzierile sau anulările de curse.

MAE reamintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33 147052966 și +33 147052755.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet: https://paris.mae.ro/, https://cgparis.mae.ro/, https://lyon.mae.ro/, https://marsilia.mae.ro, https://strasbourg.mae.ro, https://www.mae.ro/.

Totodată, românii care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat"

(sursa: Mediafax)

Alexandra Valentina Dumitru, alexandra.dumitru@mediafax.ro

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