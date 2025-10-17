UPDATE Trei morți și 17 răniți într-o explozie de pe Calea Rahovei. A fost activat Planul roșu!

UPDATE 9:

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat a declarat că explozia care s-a produs în Sectorul 5 al Capitalei, lângă Liceul Dimitre Bolintineanu, a fost cel mai probabil cauzată de o acumulare de gaz.

„Cel mai probabil este cauza gazul, asta este cert, adică aproape nu putem să spunem că e altceva”, a declarat Raed Arafat, șeful DSU, vineri, după ce s-a produs o explozie în Sectorul 5 din București.

Acesta a mai spus în completare: „Sunt multe aspecte care se discută, aici rămâne specialiștii în domeniul să vină cu exact ce a fost acolo și cum s-a întâmplat”.

„Avem această informație, că au fost echipe de la gaz, că au fost aici și că gazul a fost oprit. Ce s-a întâmplat mai departe, asta urmează să declare poate cei de la Delgaz”, a mai spus oficiualul.

UPDATE 8:

Blocul de pe Calea Rahivei în care a avut loc vineri dimineața o explozie este în risc de colaps și este evacuat de pompieri.

„Au venit aici cei de la Institutul de Stat în Construcții, și deja au dat primul verdict că blocul este cu risc de colaps”, a spus șeful DSU, Raed Arafat, referindu-se la blocul în care a avut loc explozia.

El a spus că blocul este evacuat total de pompieri.

„Zona din jur a fost evacuată sau a fost limitat accesul pe strada respectivă și oamenii ies din blocurile celelalte pe ușile alternative din spatele blocurilor, iar zona va rămâne închisă până să ia decizia finală”, a mai spus Arafat.

El susține că nu se poate intra în bloc pentru recuperarea bunurilor „fiind considerat foarte periculos”: „Doar operațiunea de căutare continuă în blocul respectiv”.

UPDATE 7:

Încă o persoană a fost găsită decedată în urma exploziei din București, anunță Raed Arafat. Numărul persoanelor decedate ajunge la trei.

Autoritățile au anunțat că, până la această oră, sunt 17 persoane rănite, 12 din bloc.

Două persoane sunt în stare gravă.

„Nu se poate intra în bloc, nu se va putea intra să se recupereze materiale sau acte sau documente la acest moment, fiind considerat foarte periculos. Doar operațiunea de căutare continuă în blocul respectiv”, a afirmat Arafat.

„Situația va dura și rugămintea noastră către populație și către dumneavoastră e să nu riscați să intrați în bloc, să nu riscați să intrați în zona care este cu risc. Pentru că dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde și dacă sunt persoane acolo, persoanele devin victime”, a adăugat acesta.

UPDATE 6:

Majoritatea pacienților sunt în stare de urgență critică, declară ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, despre răniții expliziei din Rahova.

La Ministerul Sănătății a fost constituită o celulă de criză care include unitățile sanitare care vor primi acești pacienți și care funcționează în regim de cod alb de urgență, a spus Rogobete, la Digi 24.

Cei cu terapie intensivă mobilă au transferat către unitățile sanitare 13 pacienți, dintre care 2 copii la Grigore Alexandrescu, în vârstă de 12 și 17 ani.

Întrebat dacă copilul de 12 ani este în stare gravă, Rogobete a răspuns: „Majoritatea pacienților transferați sunt în stare de urgență critică. Sigur că vom avea un tablou mai exact asupra situației după ce acestea sunt evaluați în unitățile de primii urgente”.

Întrebat, de asemenea, dacă au fost luate măsuri suplimentare la spitalele unde ajung răniții, ministrul a răspuns afirmativ: „Da, toate aceste spitale funcționează sub cod alb de urgență, toate resursele materiale și umane sunt direcționate către această situație. Sigur că dacă numărul de victime va crește vom extinde numărul de spitale care vor funcționa sub regim de cod alb de urgență”.

Între timp, centrul operativ pentru situații de urgență din Ministerul Sănătății este în legătură cu celelalte spitale, chiar dacă nu sunt de urgență pentru a putea redirecționa și prelua pacienții de la nivelul Capitalei pentru a nu afecta aceste situații medicale de urgență care apar.

UPDATE 5:

O explozie puternică produsă vineri dimineață într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Martorii la fața locului spun că deflagrația a fost atât de puternică încât a spart geamurile clădirilor din jur, inclusiv ale Liceului Dimitre Bolintineanu. Un alt martor spune că mirosea a gaz.

„La Liceul Bolintineanu, clasele care sunt față-în-față cu scara care a explodat, toate geamurile, am înțeles că sunt făcute praf. Dacă pe calea Rahovei, s-au spart geamurile, vă dați seama de putere”, a susținut Nelu Brad, martor la fața locului.

Un alt martor a declarat: „Mi-au spus copilașii, mirosea ieri a gaze și după ce au plecat cei care au făcut revizia, ce-or fi făcut ei acolo. Vă dați seama ce au făcut, că se vede azi”.

UPDATE 4:

13 persoane au fost găsite rănite, până la această oră, în explozia de pe Calea Rahivei din Capitală.

Până la acest moment sunt 13 victime transportate la spital, una a refuzat transportul, iar alte două persoane sunt decedate, arată ultima informare a autorităților.

De asemenea, pe fațada exterioară a liceului aflat în imediata vecinătate a blocului în care s-a produs explozia au fost constatate pagube materiale la nivelul ferestrelor, fără a fi înregistrate victime.

Toate persoanele au ieșit în siguranță.

UPDATE 3:

Zece copii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu din Capitală au fost răniți ușor vineri în urma exploziei produs la un bloc, dar nu au avut nevoie să fie transportați la spital, a anunțat Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Copiii au fost tratați la cabinetul medical al școlii și nu au avut nevoie să fie transportați la spital. Mai apoi au fost luați de părinți, a declarat un reprezentant al Inspectoratului Școlar al Municipiului București la Digi 24.

Unitatea de învățământ afectată are peste 60 de clase și peste 1.500 de elevi.

Se face și o evaluare a pagubelor produse de explozie.

Primele informații arată că sunt pagube însemnate la școală.

UPDATE 2:

Ministerul Sănătății a anunțat că 12 persoane rănite în explozia de pe Calea Rahivei din Capitală, au fost transportate la spital.

Până în acest moment, au fost transportate la spital 12 victime, la următoarele spitale: Universitar, Grgore Alexandrescu, Floreasca, Maei Balș, Militar și Bagdasar, a transmis Ministerul Săntății.

La Floreasca a ajuns un bărbat de 63 ani, cu politrauma, care a fost dus în sala de operații. De asemenea, la același spital a ajuns o femeie 56 ani cu traumatism lombar și un bărbat de 86 ani cu suspiciune de fractură de femur.

Pompierii au ridicat în aer o dronă pentru a căuta alte posibile victime, dar și pentru obținerea unei imagini de ansamblu asupra zonei afectate de explozia de la un bloc din Calea Rahovei.

„În sprijinul acțiunilor operative și obținerii unei imagini de ansamblu asupra zonei afectate, a fost ridicată în zbor o aeronavă fără pilot (dronă) din dotarea ISU B-IF”, anunță IGSU.

Echipajul specializat utilizează acest sistem pentru efectuarea recunoașterii aeriene, transmiterea în timp real a imaginilor către punctul de comandă mobil și identificarea eventualelor persoane afectate.

UPDATE 1

Deflagrația produsă într-un bloc de opt etaje de pe Calea Rahovei a afectat și un imobil aflat în apropiere, unde s-au desprins elemente de construcție de pe fațadă.

În urma exploziei a fost afectat un alt bloc de locuințe aflat în apropiere, unde sunt observate desprinderi ale elementelor de construcție de pe fațada clădirii, anunță ISU București Ilfov.

Liceul Dimitrie Bolintineanu din Capitală, situat în apropierea blocului în care s-a produs explozia vineri dimineață pe Calea Rahovei, a fost evacuat.

ISU București-Ilfov anunță că elevii și cadrele didactice din liceul aflat în proximitatea locului producerii exploziei au fost evacuați.

Autoritățile au emis mesaj Ro-Alert în urma exploziei de pe Calea Rahovei. Oamenii sunt sfătuiți să evite zona sau să se îndepărteze de locul accidentului și să respecte măsurile dispuse de autorități.

„Explozie pe Calea Rahovei la un bloc de locuințe. Evitați zona sau îndepărtați-vă de locul accidentului! Pentru protecția dumneavoastră, respectați măsurile dispuse de autorități”, este mesajul Ro-Alert.

ȘTIRE INIȚIALĂ

ISU București-Ilfov anunță că au fost identificate două persoane decedate și alte nouă rănite.

Se continuă acțiunile de căutare-salvare.

La caz au fost alocate resurse specifice pentru intervenții cu victime multiple, containere cu echipamente pentru căutare victime sub dărâmături.

Planul roșu de intervenție a fost activat în Capitală după ce într-un bloc de 8 etape de pe Calea Rahovei a avut loc o explozie. Mai multe apartamente au fost afectate.

Victimele exploziei de vineri dimineață din Capitală au fost duse la spitalele Universitar, Floreasca și Gr. Alexandrescu, transmite Ministerul Sănătății.

„În cazul exploziei din cartierul Rahova unde au fost afectate mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe sunt semnalate mai multe victime, în principal cu politraume și arsuri. S-au constituit echipe de căutare și salvare. A fost activat planul roșu de intervenție”, arată Ministerul Sănătății.

Nouă victime au fost deja transportate la spitalele Universitar, Floreasca si Gr. Alexandrescu.

„Nu vă apropiați de perimetrul de intervenție, chiar dacă explozia s-a produs deja. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze”, transmite Poliția Capitalei, după explozia produsă vineri dimineața într-un bloc de pe Calea Rahovei.

Poliția Capitalei anunță căîn urma producerii unei explozii, în Sectorul 5, polițiștii au intervenit pentru delimitarea perimetrului de siguranță și pentru sprijinirea echipelor operative de intervenție.

Traficul a fost deviat în zona afectată.

În contextul producerii acestei explozii, Poliția recomandă cetățenilor următoarele măsuri de siguranță:

1. Evitați zona afectată - Nu vă apropiați de perimetrul de intervenție, chiar dacă explozia s-a produs deja. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze.

2. Respectați indicațiile autorităților - Urmați instrucțiunile polițiștilor, pompierilor și ale echipelor de intervenție. Nerespectarea acestora poate pune în pericol vieți.

3. Nu atingeți obiecte suspecte sau resturi - Acestea pot reprezenta un pericol sau pot constitui probe importante în ancheta penală.

4. Nu blocați căile de acces - Evitați să staționați cu autovehiculele în apropiere de zona de intervenție pentru a permite accesul echipelor de salvare.

5. Furnizați informații utile - Dacă ați fost martor la eveniment sau aveți date relevante, contactați autoritățile la numărul unic de urgență 112.

6. Sprijiniți persoanele vulnerabile - Dacă observați copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități în apropiere, oferiți sprijin sau semnalați prezența acestora autorităților.

