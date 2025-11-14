Trenurile spre Aeroportul Henri Coandă, modificări în nopțile de 18/19 și 19/20 noiembrie

Intervenția este necesară pentru menținerea siguranței și funcționării infrastructurii feroviare și va genera modificări în circulația trenurilor care asigură legătura cu Aeroportul Internațional Henri Coandă București.

Pe durata lucrărilor se va opri temporar alimentarea cu energie în anumite zone ale stațiilor București Nord și Grivița. Din acest motiv, circulația trenurilor care deservesc aeroportul va fi afectată, iar pentru preluarea fluxului de călători vor circula trenuri înlocuitoare puse la dispoziție de operatorii de transport feroviar CFR Călători și TFC.

Compania Națională de Căi Ferate CFR recomandă pasagerilor să verifice din timp situația circulației trenurilor prin consultarea surselor oficiale de informare: site-urile operatorilor de transport feroviar de călători, platforma mersultrenurilor.infofer.ro și personalul din stațiile de cale ferată.

Călătorii care planifică deplasări spre sau dinspre Aeroportul Henri Coandă în perioada menționată sunt sfătuiți să aloce timp suplimentar pentru călătorie și să ia în calcul eventualele întârzieri generate de utilizarea trenurilor înlocuitoare.

(sursa: Mediafax)