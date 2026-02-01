Presa spaniolă scrie despre „trucurile românești” ale unui bărbat, devenit viral pe rețelele sociale

Valentin Olariu, cunoscut în mediul online spaniol drept Truco Rumano, este unul dintre românii care au reușit să câștige popularitate pe rețelele sociale din Spania datorită umorului său unic și stilului autentic de a povesti. Originar din România, Valentin trăiește și muncește în Almería încă de la vârsta de 15 ani, împărtășind cu urmăritorii săi nu doar conținut cu sfaturi practice, ci și momente din viața sa de zi cu zi și aventurile sale.

Valentin a povestit într-un interviu că a început să lucreze ca „feriante” (muncitor la bâlciuri și târguri de sezon), un job pe care l-a îndrăgit imediat datorită permanentei atmosfere de sărbătoare. Ulterior, a continuat să lucreze în diverse domenii, iar în prezent este angajat ca tâmplar metalic.

„Șeful pe care îl am acum mi-a oferit șansa vieții mele când m-a angajat la firma lui. Astăzi sunt ceea ce sunt datorită lui, pentru că a pariat pe mine. Chiar dacă unii colegi nu mă suportau la început, bine, unii nici acum nu mă suportă, acum mă recunosc ca Truco Rumano și mă acceptă”, a mărturisit el.

Printre lucrurile care îl încântă cel mai mult în Spania, Valentin menționează oamenii veseli, clima plăcută și siguranța de a putea ieși din casă în orice moment fără teama de a păți ceva.

„Ceea ce mă uimește cel mai mult aici este mâncarea, care este sănătoasă și delicioasă, și clima, care este mult mai blândă decât cea din România, unde, îmi amintesc, că frigul îți pătrundea până în oase”, a adăugat el.

Presa din Spania a relatat recent despre un sfat practic împărtășit de un creator de conținut de origine română, cunoscut online ca Truco Rumano, care a atras atenția utilizatorilor cu un truc simplu pentru a identifica și remedia o problemă casnică des întâlnită.

Potrivit 20minutos.es, problema pornește de la ferestrele prost instalate, care nu se închid corect și permit infiltrarea aerului rece iarna sau cald vara, ceea ce poate afecta confortul locuinței și poate duce la un consum mai mare de energie pentru încălzire sau aer condiționat.

În unul dintre videoclipurile sale, Valentin Olariu, românul din spatele contului @trucorumano_official, explică cum să verifici această situație și cum să o corectezi acasă, fără a apela imediat la un specialist, economisind astfel până la 40 de euro.

„Clientul se plânge că intră mult aer pe lângă șnurul jaluzelei și este adevărat”, spune el în videoclip. Pentru a remedia asta, Truco Rumano arată că trebuie mai întâi să scoți șuruburile de la carcasa jaluzelei, apoi să introduci spumă izolatoare în compartimentele superioare și inferioare ale cutiei unde se află șnurul. După aceea, totul se montează la loc, iar problema curenților de aer este rezolvată.

Trucul său, simplu și eficient, a atras atenția pentru utilitatea sa practică, dar și pentru stilul direct și accesibil în care este prezentat, ceea ce îl face ușor de urmărit pentru publicul larg care caută soluții rapide în gospodărie.