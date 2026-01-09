Turismul din România a scăzut cu 5,6% în noiembrie 2025

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna noiembrie 2025 au însumat 936,8 mii persoane, în scădere cu 5,6% faţă de cele din luna noiembrie 2024.

Din numărul total de sosiri, în luna noiembrie 2025, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 79,6%, iar sosirile turiştilor străini 20,4%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna noiembrie 2025 au însumat 1840,3 mii, în scădere cu 5,5% faţă de cele din luna noiembrie 2024.

Din numărul total de înnoptări, în luna noiembrie 2025, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 77,8%, în timp ceînnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 22,2%.

Durata medie a şederii în luna noiembrie 2025 a fost de 1,9 zile la turiştii români și de 2,1 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna noiembrie 2025 a fost de 25,4% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 2,2 puncte procentuale faţă de luna noiembrie 2024.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2025, au însumat 13.010,3 mii persoane, în scădere cu 2,2% față de perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2024.

Din numărul total de sosiri, în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2025, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 81,6%, în timp ce sosirile turiștilor străini au reprezentat 18,4%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2025 au însumat 27.978,0 mii, în scădere cu 1,4% față de cele din perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2024.

Din numărul total de înnoptări, în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2025, înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 82,5%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au reprezentat 17,5%.

Durata medie a șederii în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2025 a fost de 2,2 zile la turiștii români și de 2,1 zile la turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2025 a fost de 30,3% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 1,1 puncte procentuale față de perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2024.

Pe județe, în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2025, numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), a înregistrat valori mai mari în: Municipiul București (1.878,1 mii persoane), Constanța (1.791,9 mii persoane) și Brașov (1.274,3 mii persoane), iar înnoptările turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), au înregistrat valori mai mari în: Constanța (5.514,6 mii persoane), Municipiul București (3.784,1 mii persoane) și Brașov (2.397,9 mii persoane).

Pe țări, cele mai multe sosiri ale turiștilor străini cazați în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2025 au provenit din: Germania (232,8 mii persoane), Italia (204,0 mii persoane) și Israel (159,9 mii persoane).

