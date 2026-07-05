Lovitură pentru piața de delivery din România! Uber își amână oficial extinderea serviciilor de livrare

Uber nu mai intenționează să lanseze serviciile de livrare a mâncării în cinci dintre cele șapte țări vizate pentru extindere în acest an, potrivit Financial Times, citat de Reuters.

Printre statele menționate se numără Austria, Norvegia și Grecia. Celelalte două țări nu au fost identificate.

La începutul anului, compania anunțase că vrea să își extindă activitatea de livrare a mâncării pe șapte noi piețe europene: Austria, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Republica Cehă, Grecia și România.

Uber estima că această extindere va genera rezervări brute suplimentare de aproximativ un miliard de dolari în următorii trei ani.

Între timp, compania cu sediul în San Francisco încearcă în continuare să preia Delivery Hero, potrivit aceluiași raport.

Delivery Hero a anunțat în luna mai că a primit o ofertă de 33 de euro pe acțiune din partea Uber. Reuters a relatat ulterior că grupul american și-a majorat participația în compania germană de livrare a mâncării de la 25% la aproape 37%, după achiziționarea unui pachet de acțiuni de la Aspex Management.

Nici Uber, nici Delivery Hero nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii cerute de Reuters.

Uber a trasmis pentru Financial Times că a decis să suspende extinderea după „succesul uriaș” al lansărilor din Finlanda și Danemarca. Compania a afirmat că intenționează să se concentreze pe consolidarea operațiunilor de pe piețele unde este deja prezentă.

(sursa: Mediafax)