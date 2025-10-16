UE ia în considerare interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice

Printre măsurile avute în vedere se numără și interzicerea vânzării țigărilor în magazine, benzinării și chioșcuri, potrivit unui proiect de lege elaborat de Consiliul Uniunii Europene.

Documentul va fi discutat la o reuniune a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) care va avea loc în noiembrie la Geneva, relatează publicația germană Bild.

Proiectul de rezoluție citează un raport al unui grup de studiu al OMS „privind reglementarea produselor din tutun”, care „recomandă în mod explicit interzicerea filtrelor pentru a reduce palatabilitatea și atractivitatea țigărilor”.

„Interzicerea fabricării, importului, distribuției și vânzării țigărilor cu filtru ar contribui în mod semnificativ la reducerea consumului de tutun”, se menționează în proiectul de lege.

Interzicerea țigărilor electronice este, de asemenea, o „opțiune de reglementare suplimentară”, întrucât UE dorește să protejeze mediul și sănătatea umană.

Propunerea a fost discutată pentru prima dată în cadrul Grupului de lucru al Consiliului UE pentru sănătate publică pe 9 octombrie. Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, ar susține restricțiile, fiind în curs de analiză o interdicție „bazată pe generație”, care ar interzice vânzarea de produse din tutun către orice persoană născută după un anumit an.

O astfel de politică a fost introdusă în Noua Zeelandă de către un guvern anterior și interzicea oricărei persoane născute după ianuarie 2009 să cumpere țigări în mod legal. Ulterior, aceasta a fost anulată.

Este puțin probabil ca proiectul de lege să obțină sprijin în Italia, prim-ministrul Giorgia Meloni afirmând că probabil ar ucide pe cineva dacă ar trebui să renunțe la țigări.

Recep Tayyip Erdoğan, președintele Turciei, care a promis să facă țara sa o țară fără fum, a provocat-o pe Meloni în legătură cu obiceiul ei la summitul de pace din Gaza, care a avut loc luni în Egipt.

„Arăți grozav. Dar trebuie să te fac să renunți la fumat”, i-a spus Erdoğan. „Știu, știu. Nu vreau să omor pe cineva”, a răspuns Meloni. „Este imposibil”, a adăugat Emmanuel Macron în timpul întâlnirii.

Țările UE au în prezent reguli diferite privind restricțiile de fumat. Danemarca, Finlanda, Italia și Suedia sunt descrise ca având o conformitate „foarte bună” cu legile antifumat de către Smoke Free Partnership, un grup de organizații europene. În schimb, Bulgaria și Grecia au o conformitate „slabă” cu legile antifumat.

(sursa: Mediafax)

