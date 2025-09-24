Un minor, bănuit că ar fi trimis mesajele false către școli și unități medicale

Conform surselor citate, polițiștii fac verificări să vadă dacă minorul este responsabil de trimiterea mesajelor.

În ultimele zile, zeci de instituții au primit, pe adresele oficiale de e-mail, mesaje de amenințare.

„Structurile competente desfășoară verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației. Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală. Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip”, a transmis Poliția Română.

(sursa: Mediafax)