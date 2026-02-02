Un tânăr medic și-a pus capăt zilelor într-o clinică din Pitești

Potrivit informațiilor disponibile până la acest moment, cadrul medical venise la serviciu conform programului obișnuit. Ulterior, colegii săi au observat că acesta nu mai răspundea și au alertat serviciile de urgență.

Din păcate, echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut interveni, fiind constatat decesul.

Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a confirmat incidentul, precizând că apelul a fost făcut prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

„Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat în incinta unei unități medicale private din municipiul Pitești. Pentru primele verificări, la fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești, urmând ca cercetările să fie continuate de polițiștii Biroului Investigații Criminale Pitești”, a transmis IPJ Argeș.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul.

„Pentru stabilirea cu exactitate a cauzei morții, va fi dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale”, au mai precizat reprezentanții IPJ Argeș.

Surse apropiate anchetei indică faptul că bărbatul era Petre Alin Neacșu, în vârstă de 33 de ani, și s-ar fi sinucis chiar în biroul său de la Spitalul Muntenia din Pitești, prin spânzurare.

Cercetările sunt în desfășurare.