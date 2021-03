Un terminal de pasageri de un milion de euro de pe Dunăre nu poate fi folosit de 10 ani. „Este prima dată când aud de acest subiect”

Hepta

Un terminal de pasageri de pe Dunăre, conceput pentru intrarea sau ieșirea din spațiul Schengen, nu poate fi folosit de aproximativ 10 ani și, probabil, nu va fi folosit nici în viitor. Obiectivul cumpărat de statul român a costat un milion de euro, scrie Mediafax.

Terminalul de pasageri se află în portul Galați de 10 ani și, până în prezent, nu a putut fi folosit deoarece România nu a fost acceptată în spațiul Schengen. Recent, autoritățile au aflat că pontonul nu va putea fi folosit nici dacă România va intra în spațiul Schengen din cauza unor erori din construcție.

„Dn păcate, el are niște erori din partea de proiectare și execuție. La momentul actual, nu ar putea fi folosit nici dacă am intra în spațiul Schengen întrucât bordul pe care îl are la dispoziție este mai înalt decât bordul liber cu care vin navele de croazieră sau obișnuiesc să vină navele de croazieră pe Dunăre. Totodată, și anumite părți de rețele sunt amplasate pe bord greșit. (...) A fost construit eronat, din punct de vedere tehnic nu poate fi folosit”, a declarat Alexandru Șerban, directorul APDM Galați, în cadrul unei conferințe de presă.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor fac verificări pentru a afla cum s-a ajuns în situația în care o investiție de un milion de euro este inutilă.

„Sincer, eu, personal, este prima dată când aud de acest subiect. O să verificăm și o să vedem, dacă este nevoie și cineva a greșit. Presupun că la proiectare s-a produs o eroare. O să vedem dacă sunt măsuri de luat. Dar obiectul indiferent cum este trebuie pus în folosință, fie dat către privat, fie la nivelul APDM să se gândească o utilizare”, a spus Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Terminaul are sisteme moderne pentru pasagerii care intră sau ies din UE, dar și mijloace de supraveghere și spații pentru vameși, polițiști de frontieră și angajați ai SRI.

Terminalul de pasageri de la Galați este administrat de Administraţia Porturilor Dunării Maritime. Instituția plătește din bugetul propriu aproximativ 4.000 de lei în fiecare lună pentru întreținerea pontonului, la care se adaugă salariile navigatorilor aflați la bord.