Unde au dispărut ouăle din magazinele românești? Prețurile cresc de la o săptămână la alta

Atât supermarketurile, cât și piețele sunt afectate. Comercianții primesc cantități reduse, iar unele standuri rămân goale încă de la primele ore.

„Rafturi goale peste tot. Chiar și la supermarketul de vizavi. Noroc că mi-au spus că urmează să le sosească marfă și am revenit”, povestește un client pentru Observatornewsro.

În Piața Obor, vânzătorii confirmă lipsa produselor:

„Primesc cantități mai mici decât de obicei. De o săptămână s-a schimbat ceva”, spune o vânzătoare.

La întrebarea dacă stocul actual va acoperi cererea până la următoarea aprovizionare, răspunsul este unul ezitant: „Să sperăm… dar vine weekendul.”

Exporturile cresc, rafturile se golesc

Potrivit producătorilor, situația este cauzată în principal de orientarea fermierilor către piața externă. Exporturile de ouă românești au crescut cu peste 40% în ultima perioadă.

„Anumite companii mici, care înainte livrau către retailul intern, preferă acum să exporte. Diferența de preț dintre România și media europeană este de aproximativ 10%. Dacă adaugi și costurile de transport, câștigul real nu este chiar atât de mare, dar tentația pieței externe rămâne”, explică Horia Cardoș, CEO al unei companii producătoare de ouă.

Consumatorii resimt direct efectele:

„Nu mai țin cu piața internă și aleg exportul. Nu e normal. Cofragul cu 30 de ouă a ajuns 50 de lei, de la 26-27 de lei cât era înainte”, spune un alt cumpărător.

Prețurile cresc de la o săptămână la alta

Scăderea ofertei împinge prețurile în sus, iar producătorii avertizează că urmează noi scumpiri.

„Prețurile cresc săptămânal sau la două săptămâni. Astăzi, un ou sub un leu nu mai găsiți nicăieri, indiferent de calitate. Ne așteptăm ca în decembrie să continue scumpirile”, spune Horia Cardoș.

La rândul său, Florin Panfile, director comercial al unei companii din domeniu, afirmă că fermierii vor reveni pe piața internă abia în momentul în care comercianții vor accepta prețuri mai mari:

„Când piața internă va plăti prețul corect, fermierii vor renunța la exporturi în favoarea vânzărilor locale.”

Autoritățile tac, piața se tensionează

Ministerul Agriculturii nu a oferit până acum o poziție oficială privind situația, iar Consiliul Concurenței nu a transmis dacă a identificat posibile nereguli.

Conform datelor statistice, ouăle s-au scumpit cu aproape 10% în ultimele 12 luni. În plus, de aproximativ doi ani, marile rețele comerciale au început să renunțe treptat la ouăle cod 3 (provenite de la găini crescute în baterii), ceea ce a redus disponibilitatea celor mai ieftine variante de pe piață.

Pe termen scurt, lipsa produselor și scumpirile vor continua să pună presiune pe consumatori, cu atât mai mult cu cât se apropie perioada sărbătorilor, când cererea de ouă crește semnificativ.