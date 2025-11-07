România obține un mandat de patru ani în Consiliul Executiv al UNESCO

După mandatul de președinte al Conferinței Generale a UNESCO, exercitat de Simona-Mirela Miculescu, recent încheiat, această alegere reprezintă recunoașterea angajamentului constant al României față de valorile și obiectivele UNESCO în domeniile educației, științei, culturii și comunicării, transmite vineri Ministerul Afacerilor Externe.

Mandatul din Consiliul Executiv va permite României să contribuie direct la implementarea Programului de activități pentru perioada 2026-2029 al organizației și la adoptarea deciziilor strategice privind agenda globală a educației, științei, culturii și comunicării.

România își propune să pună în valoare bune practici și experiențe relevante, să sprijine consolidarea societății bazate pe cunoaștere, reducerea decalajelor de incluziune digitală, promovarea culturii ca bun public, precum și apărarea libertății de exprimare și a siguranței jurnaliștilor.

„Această alegere deschide noi oportunități de cooperare și influență pentru România, care va putea valorifica experiența acumulată pe plan multicultural, educațional și științific, contribuind activ la formularea și implementarea politicilor UNESCO. Apartenența la Consiliul Executiv va facilita, de asemenea, implicarea României în noi inițiative și proiecte internaționale dedicate unor teme importante precum protejarea patrimoniului cultural, stimularea inovației în educație și știință sau promovarea unei comunicări responsabile și incluzive”, arată MAE într-un comunicat.

(sursa: Mediafax)