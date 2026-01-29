Rogobete, despre UNIFARM: Datoriile istorice au fost eliminate integral

„UNIFARM SA, compania națională de medicamente și produse farmaceutice din România, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății – este astăzi o companie puternică și stabilă financiar, cu o cifră de afaceri de peste 274 de milioane de lei. Mai mult decât atât, rezultatul net cumulat ajunge la aproape un miliard de lei, iar toate datoriile istorice au fost eliminate integral”, se arată în mesajul publicat de Rogobete, pe Facebook.

Ministrul a precizat că, în anul 2022, compania UNIFARM se confrunta cu datorii totale de peste 1,26 miliarde de lei, dintre care peste un miliard de lei reprezentau obligații către bugetul de stat.

Acesta a precizat că, în prezent, compania nu mai are datorii la stat, dar și că întreprinderea a fost adusă pe baze solide.

Potrivit raportului de activitate din perioada 2022–2026, cifra de afaceri a companiei a crescut, de la aproximativ 79 milioane lei în 2022 la peste 274 milioane lei astăzi, înregistrând o creștere de peste 246%.

De asemenea, capitalurile proprii ale companiei au trecut de la –708 milioane lei la +68 milioane lei, cu o corecție de peste 770 milioane lei, „după ani de dezechilibre majore”, a scris ministrul.

În ceea ce privește capacitatea operațională a companiei, Rogobete a mai precizat că portofoliul a crescut de la 3 molecule active la peste 1.300 de produse. Rețeaua de medicamente sute de spitale și mii de farmacii, potrivit ministrului.

De asemenea, compania dispune de un depozit central autorizat GDP, certificări ISO și sute de autorizații de punere pe piață obținute.

Ministrul a mai afirmat că, între anii 2023 și 2025, UNIFARM a sprijinit sistemul sanitar din România, livrând produse derivate din plasmă, noradrenalină livrată către aproape 300 de unități sanitare, antivirale pentru spitale și farmacii dar și peste 800.000 de flacoane de soluții perfuzabile.

„În 2022, UNIFARM era într-un punct critic: pierderi de peste 400 milioane lei, risc real de insolvență și o funcționare profund afectată. Astăzi, este un pilon de stabilitate pentru sistemul de sănătate.Această transformare demonstrează ce se poate construi atunci când o companie publică strategică este administrată cu rigoare, responsabilitate și consecvență”, a scris Rogobete.

(sursa: Mediafax)