x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Urs împușcat pe Transfăgărășan după ce a atacat un turist elvețian

Urs împușcat pe Transfăgărășan după ce a atacat un turist elvețian

de Redacția Jurnalul    |    16 Iun 2026   •   10:40
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Urs împușcat pe Transfăgărășan după ce a atacat un turist elvețian
Încă un urs, împușcat

Un urs care a atacat luni un turist elvețian pe Transfăgărășan a fost împușcat, a anunțat marți Romsilva.

Silvicultorii au anunțat că ursul care luni, 15 iunie, a atacat un turist elvețian pe DN 7C Transfăgărășan, în apropierea Barajului Vidraru, a fost extras prin împușcare de angajați ai Direcției Silvice Argeș, în baza deciziei comisiei locale.

La fața locului au intervenit silvicultori ai Direcției Silvice Argeș, împreună cu jandarmi și reprezentanți ai Primăriei comunei Arefu.

Romsilva anunță că silvicultorii au montat panouri de avertizare suplimentare și a intensificat patrulele comune cu Jandarmeria Română în zonele cu risc pentru a reduce riscul întâlnirilor dintre oameni și urși.

„Vă rugăm să nu hrăniți și să nu vă apropiați de animalele sălbatice. Un urs obișnuit cu prezența și mâncarea oamenilor ajunge să fie un pericol — atât pentru turiști, cât și pentru el însuși”, transmite Romsilva.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: urs impuscat Transfăgărășan turist elvețian
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri