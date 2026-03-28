USR vrea transport gratuit în fiecare vineri! Proiectul vrea să deblocheze traficul din București

Potrivit unui comunicat de presă al USR București, consilierii generali ai filialei au purtat discuții cu specialiști din domeniul transportului public, operatori și utilizatori, analizând datele existente și principalele disfuncționalități ale sistemului.

Propunerea de a introduce programul pilot de transport public gratuit în fiecare vineri face parte dintr-un pachet de 6 măsuri pentru modernizarea mobilității urbane.

„Aceste măsuri sunt realiste și vizează soluții clare pentru îmbunătățirea transportului public, iar gratuitatea transportului public în zilele de vineri este acel impuls simplu care poate schimba obiceiurile de deplasare”, spune Dragoş Radu, consilier general USR.

Implementarea acestei măsuri este estimată la un impact bugetar de 25-30 de milioane de lei anual.

Din pachetul de măsuri pentru modernizarea mobilității urbane în Capitală mai fac parte și alte propuneri. De exemplu, USR Bucureşti propune și extinderea benzilor dedicate, reabilitarea liniilor de tramvai, dezvoltarea rețelei în cartierele noi și reorganizarea traseelor existente.

O altă propunere: eliminarea autobuzelor diesel până în 2035

În plus, filiala USR Bucureşti propune ca TPBI să devină autoritatea unică de planificare, reglementare și ticketing, iar STB să funcționeze exclusiv ca operator. Sunt vizate eliminarea suprapunerilor instituționale și eficientizarea managementului sistemului.

Totodată, USR București propune și un calendar clar pentru tranziția către un transport public nepoluant, obiectivul eliminării complete a autobuzelor diesel din flota STB fiind până în anul 2035.

,,Sper ca, după implementarea proiectului pilot, tot mai mulți bucureșteni să aleagă transportul în comun nu doar vinerea, ci în fiecare zi. Pentru că, uneori, un gest punctual poate deveni un obicei. Un obicei care, în timp, ajută Bucureștiul să respire. „Green Friday”, împreună cu celelalte măsuri, investiții în infrastructură, predictibilitate, eficiență și o flotă ecologică, curată și silențioasă, pot transforma transportul public în prima opțiune’’, a declarat Lucian Judele, administratorul public al Capitalei.

În prezent, un program similar privind transportul public gratuit în fiecare vineri se desfășoară în Cluj-Napoca.

(sursa: Mediafax)