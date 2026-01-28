Uz de armă în momentul descinderii la locuința lui Cristian Andrei!

În timpul punerii în executare a mandatului de percheziție domiciliară, la adresa din județul Dâmbovița, mascații au pătruns fără forțarea căilor de acces.

Însă, după ce au traversat curtea pe o distanță de aproximativ 200-250 metri, echipa SAS a constatat prezența a doi câini agresivi. Acest lucru a creat un risc imediat pentru siguranța personalului participant.

În acest context, un polițist a făcut uz de armă. Este vorba de o armă cu muniție cu bile de cauciuc.

În urma uzului de armă nu s-a produs rănirea câinilor și nici alte pagube materiale, au declarat sursele MEDIAFAX citate.

Sunt percheziții la casa de vacanță a medicului Cristian Andrei, din județul Dâmbovița. Doctorul este acuzat de mai multe paciente de viol și agresiune sexuală și va fi dus la audieri. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 1 au pus în executare, miercuri, trei mandate de percheziție domiciliară în municipiul București, dar și în Târgoviște și în județul Ilfov, într-un dosar în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală.

(sursa: Mediafax)