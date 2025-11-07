Noul vânător de mine marine al României, prezentat vineri în Portul militar Constanța

Vânătorul de mine M 271 este cea de-a doua navă livrată României în baza acordului dintre guvernele României și Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Prezentarea navei și a echipajului a avut loc vineri în Portul militar Constanța, în prezența ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, și a șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.

Ministrul Apărării a apreciat că nava crește semnificativ capacitatea de luptă a Forțelor Navale Române. El a amintit că, din cele peste 70 de programe de înzestrare derulate în prezent de Armata României, circa 20 sunt destinate marinei militare, printre acestea numărându-se sistemele mobile de lansare rachete anti-navă, remorcherele maritime, elicopterele echipate cu capabilități de luptă la suprafață și vehiculele de asalt amfibiu pentru infanteria marină.

Șeful Statului Major al Apărării a spus că „marșul de peste 4.000 de mile marine al vânătorului de mine Căpitan Constantin Dumitrescu nu a fost doar o deplasare pe mare, ci o demonstrație de profesionalism, reziliență și spirit de echipă din partea militarilor români. Acești oameni reprezintă forța reală a Armatei României. Sosirea navei în Portul Constanța întărește capacitatea noastră de acțiune în Marea Neagră și contribuie la consolidarea posturii defensive a NATO pe flancul estic”.

Conducerea MApN a vizitat și Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, unde a avut o întâlnire cu studenții și cu cadrele didactice.

