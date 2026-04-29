Verdict amânat la TAROM: De ce refuză Radu Miruță să comenteze situația companiei aeriene

Afirmaţia a fost făcută în contextul în care 30 aprilie este termenul limită pentru Executiv de a decide viitorul companiei naţionale de transport aerian, respectiv fie atragerea unui partener strategic privat, fie o ieşire ordonată din piaţă, cu valorificarea activelor, conform unui document guvernamental apărut în spaţiul public.



"Nu am ajuns în cele două zile (de la preluarea interimatului la Ministerul Transporturilor - n. r.) şi la TAROM. Da, există informaţii. Da, există foarte multe informaţii, dar mă ştiţi un om care răspunde nu după ce mi se spune, ci după ce văd. De foarte multe ori în ministerele în care am fost diferenţa între ce mi se spune şi ce apare pe documente este una diferită. Am cerut situaţia şi pentru TAROM, dar am luat-o în ordinea importanţei cronologice, pentru că vineri ar fi trebuit să intre în vigoare creşterea preţului la biletele de metrou", a transmis Miruţă.



La insistenţele jurnaliştilor cu privire la această decizie, şeful de la Transporturi a răspuns: "V-am explicat: dacă în seara asta primesc datele pe care le-am solicitat să văd şi eu cum arată situaţia pe documente, în seara asta voi lua o decizie. Însă, neprimind aceste documente, nu mă pronunţ doar pe ce mi se spune pe holuri".



"Depinde care sunt documentele care vin şi ce scrie în ele. Mă întrebaţi cu o condiţie suspensivă, neştiind ce va rezulta. Dacă documentele sunt foarte clare, nimic nu e presant. Presant este să obţii această claritate. Dacă va veni sau nu va veni această claritate astăzi, vă voi anunţa deîndată. Am intrat în acest minister acum două zile, un minister pe unde, uitându-mă doar la Metrorex, încep să mă gândesc cam cum arată radiografia şi la alte companii. Nu plec cu idei preconcepute, dar nici nu aplic o decizie decât pe documente asumate de oamenii responsabili pentru asta din minister", a adăugat Radu Miruţă, întrebat dacă nu există, totuşi, o grabă în privinţa deciziei viitorului companiei româneşti.

