x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Viktor Orbán cere guvernului ungar „să se abțină” după incidentul de la Galați

Viktor Orbán cere guvernului ungar „să se abțină” după incidentul de la Galați

de Redacția Jurnalul    |    29 Mai 2026   •   11:57
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Viktor Orbán cere guvernului ungar „să se abțină” după incidentul de la Galați
Hepta/Viktor Orban, mesaj după incidentul de la Galați

Viktor Orbán a transmis un mesaj de solidaritate după incidentul în care o dronă a lovit teritoriul României, subliniind că războiul din regiune reprezintă un pericol direct pentru statele vecine. Declarația vine în contextul tensiunilor crescute de la granița estică a NATO.

Politicianul maghiar a făcut apel la menținerea unei politici de neutralitate și a avertizat împotriva implicării în ceea ce el numește o direcție „pro-război” promovată în unele părți ale Europei.

„Ne exprimăm simpatia față de cei răniți în atacul cu dronă îndreptat împotriva României vecine. Acest incident întărește ideea că războiul reprezintă o amenințare directă pentru țările vecine. Prin urmare, solicităm guvernului ungar să mențină politica de neutralitate stabilită de guvernul anterior și să se abțină de la orice pas către politica pro-război promovată de anumite părți ale Europei”, a declarat fostul premier.

Presa internațională tratează incidentul dronei de la Galați cu multă seriozitate, multe publicații – în regim de breaking news, și analizează implicațiile incidentului din perspectiva securității flancului estic al NATO.

Principala agenție de presă de la Moscova, TASS, a citat MEDIAFAX ca o primă reacție față de incidentul de la Galați.

”O dronă s-a prăbușit într-o clădire rezidențială din orașul Galați, din estul României, a relatat Mediafax. Potrivit sursei, la impactul cu clădirea s-a produs o explozie, care a declanșat apoi un incendiu într-unul dintre apartamente, rănind două persoane. Incendiul a fost ulterior stins.

Aproximativ 70 de locuitori au fost evacuați din clădire. Anterior, Reuters a relatat că o altă dronă, care nu transporta o încărcătură explozivă, a fost descoperită și ea în nord-vestul României”, scrie presa rusă.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Viktor Orban incident Galați mesaj
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri