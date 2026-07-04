Mobilizare rapidă a Poliției Capitalei: Un bărbat a fost încătușat după ce a atacat și violat o femeie

Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, incidentul s-ar fi petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă. În jurul orei 01:15, o femeie a sesizat prin apel la 112 că a fost victima unui viol.

Polițiștii Secției 8 s-au deplasat la persoana vătămată pentru a-i acorda sprijin și protecție, în timp ce mai multe echipaje din cadrul Secțiilor 8 și 9 au început căutările pentru identificarea suspectului.

Pe baza semnalmentelor oferite de victimă, un echipaj al Secției 8 Poliție, aflat în patrulare împreună cu un jandarm din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, a observat pe Șoseaua Iancului un bărbat care corespundea descrierii.

La vederea forțelor de ordine, acesta ar fi încercat să fugă și nu s-ar fi conformat somațiilor, însă a fost urmărit, prins și imobilizat.

Polițiștii au găsit în apropierea locului urmăririi un cuțit despre care există indicii că ar fi fost folosit la comiterea faptei și pe care suspectul l-ar fi aruncat sub o mașină înainte de a fi prins.

Anchetatorii au stabilit că, între orele 00:55 și 01:05, femeia se deplasa pe strada Măgura Vulturului din Sectorul 2, când ar fi fost abordată de bărbat. Acesta i-ar fi acoperit gura cu mâna și ar fi amenințat-o cu un cuțit, obligând-o să meargă într-o parcare din apropiere.

Potrivit poliției, bărbatul ar fi agresat-o sexual și ar fi încercat să o dezbrace, după care ar fi întreținut cu aceasta un act sexual oral fără consimțământul victimei.

Pentru a scăpa, femeia i-ar fi propus agresorului să se deplaseze către locuința sa. Ajunsă în apropierea domiciliului, aceasta ar fi profitat de un moment de neatenție al bărbatului, a intrat în scara blocului și a blocat accesul acestuia, după care a apelat numărul de urgență 112.

Suspectul a fost dus la sediul poliției pentru audieri, iar, în baza probatoriului administrat, a fost reținut pentru 24 de ore. Duminică, acesta urmează să fie prezentat Judecătoriei Sectorului 2 cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 8 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol și lipsire de libertate în mod ilegal.

(sursa: Mediafax)