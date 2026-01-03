x close
de Redacția Jurnalul    |    03 Ian 2026   •   20:20
Trei vulpi, filmate în centrul Bucureștiului. Fauna sălbatică se adaptează orașului
Sursa foto: Vulpile se adaptează tot mai bine mediului urban

Trei vulpi au fost surprinse, sâmbătă, de camerele de supraveghere ale Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, în zona exterioară a instituției, situată în centrul Bucureștiului.

Reprezentanții muzeului precizează că apariția vulpilor în mediul urban nu este un fenomen izolat, speciile sălbatice demonstrând o capacitate crescută de adaptare la orașe, în special în marile centre urbane europene.

Vulpile sunt atrase de resursele de hrană disponibile, de spațiile verzi și de coridoarele ecologice urbane.

„Prezența acestor animale este un semnal clar că fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om. Este un subiect de ecologie urbană care poate fi explicat și înțeles, fără să-l privim cu teamă”, a declarat directorul Muzeului Antipa, dr. Luis Popa.

Potrivit muzeului, nu a existat nicio interacțiune între animale și public, iar situația nu a implicat riscuri pentru vizitatori sau personal.

Fenomenul este monitorizat și este considerat o oportunitate de educație științifică privind biodiversitatea urbană.

Subiecte în articol: vulpi antipa bucuresti
