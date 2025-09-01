x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator 13 cazuri de infecție cu virusul West Nile în România: Cei mai afectați sunt vârstnicii

13 cazuri de infecție cu virusul West Nile în România: Cei mai afectați sunt vârstnicii

de Redacția Jurnalul    |    01 Sep 2025   •   16:15
13 cazuri de infecție cu virusul West Nile în România: Cei mai afectați sunt vârstnicii

România a înregistrat 13 cazuri de infecție cu virusul West Nile de la începutul perioadei de supraveghere (2 iunie) până la 28 august, dintre care 12 confirmate și unul „probabil”.

Cei mai afectați sunt vârstnicii: cinci cazuri în grupa 70-79 de ani, trei cazuri în grupele 50-59 și 60-69 de ani, iar un caz la persoanele de peste 80 de ani.

Doar un caz s-a înregistrat la grupa de vârstă 10-19 ani.

Bărbații sunt mai vulnerabili decât femeile (10 față de 3 cazuri), iar locuitorii din mediul urban sunt mai expuși decât cei din rural (9 față de 4 cazuri).

Bucureștiul înregistrează cele mai multe cazuri (5), urmat de Timiș (2), iar câte un caz s-a confirmat în județele Dolj, Galați, Ilfov, Prahova, Sălaj și Vrancea.

Autoritățile recomandă populației să poarte îmbrăcăminte cu mâneci lungi, să folosească substanțe repelente, să monteze plase la ferestre și să elimine bălțile de apă stătută din jurul locuințelor pentru a preveni înmulțirea țânțarilor.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: west nile România vârstnici
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri