x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Minivacanță cu zăpadă: CNAIR avertizează că se circulă în condiții de iarnă în jumătate de țară

de Redacția Jurnalul    |    09 Apr 2026   •   21:19
Sursa foto: Drumarii cer prudență maximă pe șoselele spre munte

Ninge abundent în centrul țării, joi seara, iar drumarii fac apel către cei care se îndreaptă spre zonele montane în minivacanța de Paște să își echipeze mașinile corespunzător.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, șoferii trebuie să se pregătească pentru circulație în condiții de iarnă dacă merg la munte în minivacanța de Paște.

În zona montană din centrul țării continuă episoadele de ninsoare abundentă și turiștii vor avea parte de atmosferă de iarnă și în următoarele ore.

La ora transmiterii știrii, se acționează cu utilajele de deszăpezire pe toate drumurile naționale afectate.

Drumarii fac apel la șoferi să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de trafic.

(sursa: Mediafax)

 

×
Subiecte în articol: zăpadă drumari minivacanţa
Parteneri