Veste bună pentru iubitorii de schi: a început producerea zăpezii artificiale pe Postăvarul

Primăria Municipiului Brașov a anunțat luni că, profitând de condițiile meteo favorabile, a fost pornit sistemul de producere a zăpezii artificiale în masivul Postăvarul. Primele tunuri de zăpadă au funcționat sâmbătă noaptea timp de aproximativ patru ore. Începând de duminică, instalațiile funcționează fără întrerupere.

Zăpada artificială este produsă și depozitată pe mai multe pârtii importante din domeniul schiabil Poiana Brașov – Lupului Superior, Doamnei, Kanzel și Ruia. Acestea acoperă mai multe niveluri de dificultate, fiind frecventate de schiori experimentați, dar și de cei aflați la început de drum.



În zona superioară a masivului, Lupului Superior rămâne una dintre cele mai solicitante pârtii din Poiana Brașov. Datorită pantei abrupte și gradului ridicat de dificultate, pârtia este destinată schiorilor avansați. Tot schiorii experimentați preferă și Kanzel, o pârtie apreciată pentru traseul său tehnic și variațiile de pantă.

Pentru cei cu experiență medie, Ruia oferă un traseu echilibrat și accesibil. Este una dintre cele mai frecventate pârtii din stațiune. La polul opus, Doamnei este destinată începătorilor și schiorilor care caută o coborâre mai relaxată. Este una dintre cele mai ușor de parcurs pârtii din domeniul schiabil.



Temperatura optimă pentru producerea zăpezii artificiale este cuprinsă între -2 și -4 grade Celsius. Autoritățile locale din Brașov au precizat că aceste condiții au fost îndeplinite în ultimele zile în zona montană.

Producerea zăpezii artificiale este esențială pentru pregătirea sezonului de schi, mai ales că stratul natural de zăpadă este insuficient în ultimii ani. Procesul va continua ori de câte ori vremea va permite, au transmis brașovenii. Pârtiile din Poiana Brașov sunt în proces de pregătire și își așteaptă schiorii.

(sursa: Mediafax)