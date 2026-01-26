Zeci de nostalgici ai comunismului, omagiu la mormântul lui Nicolae Ceaușescu, la 108 ani de la naștere

„Cel mai iubit fiu al neamului”, comemorat la Ghencea: admiratorii lui Ceaușescu nu lipsesc nici în 2026

Zeci de admiratori ai lui Nicolae Ceaușescu au venit luni la mormântul fostului dictator, aflat în Cimitirul Ghencea din București, pentru a marca aniversarea zilei sale de naștere. Ca în fiecare an, pe 26 ianuarie, simpatizanții regimului comunist se strâng pentru a-i aduce flori și pentru a-i cinsti memoria.

Nicolae Ceaușescu s-a născut pe 26 ianuarie 1918, iar în acest an se împlinesc 108 ani de la nașterea fostului șef al statului român. Participanții au venit nu doar cu buchete de flori, ci și cu steaguri inscripționate cu stema comunistă, precum și cu portrete ale celui care a condus România timp de peste două decenii.

Unora dintre participanți nu le-au lipsit mesajele nostalgice, Ceaușescu fiind descris drept „cel mai iubit fiu al neamului”, o formulare emblematică a propagandei din perioada comunistă.

Nicolae Ceaușescu și soția sa, Elena, au fost executați în 25 decembrie 1989, într-o unitate militară din Târgoviște, în urma procesului sumar care a marcat sfârșitul regimului comunist din România. De atunci, susținătorii săi se adună anual la mormânt atât pe 26 ianuarie, cât și în 25 decembrie, pentru a-i aduce un ultim omagiu.