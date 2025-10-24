Ziua Pisicilor Negre, sărbătorită la Muzeul Antipa

Muzeul Antipa le propune bucureștenilor o zi dedicată pisicilor negre, simboluri ale eleganței, inteligenței și devotamentului, dar adesea nedreptățite de prejudecăți.

Evenimentul are loc marți, 28 octombrie, între orele 10:00 și 19:00, iar intrarea este gratuită pentru toți copiii și adolescenții cu vârsta de până la 18 ani.

Ajunsă la a treia ediție, „Ziua Pisicilor Negre” a devenit o tradiție prin care muzeul și partenerii săi promovează empatia față de animale și oferă o nouă perspectivă asupra acestor feline considerate de unii aducătoare de ghinion.

Programul include un târg de adopții organizat de Asociația TNR, ateliere de povești și activități creative pentru copii, o prezentare interactivă despre comportamentul felin și o mini conferință susținută de dr. Alexandru Iftime, care va vorbi despre familia felinelor, miturile și simbolistica pisicilor negre.

Reprezentanții muzeului amintesc că, în trecut, egiptenii venerau pisicile, iar în multe culturi acestea erau considerate aducătoare de noroc și protecție.

„La Antipa, vrem să readucem în atenție aceste povești pozitive și să dăm o șansă fiecărei pisici, indiferent de culoarea blănii sale”, transmit organizatorii.

