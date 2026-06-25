Administrația Prezidențială neagă acuzațiile lui George Simion

Administrația Prezidențială a negat categoric scenariul unor negocieri purtate în numele președintelui Nicușor Dan.

„Președintele României nu are cunoștință despre convorbirea la care face referire domnul Simion. Este exclus ca șeful statului să fi mandatat vreun consilier să poarte discuții cu reprezentanți ai partidelor politice sau ai grupurilor parlamentare în vederea obținerii unei majorități în Parlament”, transmite instituția citată de Antena 3 CNN.

George Simion a afirmat că, pe parcursul zilei în care a avut loc votul de învestire a Guvernului Adrian Veștea, a fost contactat de mai multe persoane care susțineu că sunt apropiate de polii de putere ai statului român.

„Pe tot parcursul zilei de luni, până am ieșit în conferința de presă, am primit zeci de telefoane din partea unor oameni care pretindeau că sunt conectați la sferele de putere, la palatele Cotroceni, Victoriei și așa mai departe, în care mi se spunea Nicușor vrea ca voi să votați acest guvern”, a declarat George Simion, la Marius Tucă Show, găzduit de Gândul.

Guvernul Veștea nu a primit votul de învestire. Au fost exprimate 212 voturi, dintre care 189 „pentru” și 23 „împotrivă”. Pentru învestirea Guvernului erau necesare 233 de voturi.

(sursa: Mediafax)