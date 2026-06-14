Adrian Veștea dezvăluie culisele desemnării sale ca premier: „În urmă cu patru zile dinspre Cotroceni am avut o discuție”

Cum a ajuns Adrian Veștea propunerea-surpriză a lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Mărturisiri din culisele deciziei

Premierul desemnat Adrian Veștea a oferit primele explicații despre modul în care a ajuns să fie ales de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Într-un context politic tensionat și pe fondul nemulțumirilor exprimate de conducerea Partidului Național Liberal, Veștea a dezvăluit că discuțiile cu Palatul Cotroceni au început cu câteva zile înainte de anunțul oficial.

Invitat duminică seara la Euronews, liberalul a povestit că prima conversație privind posibilitatea desemnării sale a avut loc cu patru zile înainte, însă nu a considerat că există suficiente elemente pentru a informa conducerea partidului.

„În urmă cu patru zile dinspre Cotroceni am avut o discuție, a fost doar o discuție prealabilă, nu a avut date certe (...) președintele a expus o serie de motive și de situații, nu aveam de ce să o împărtășesc cu altcineva deoarece nu era o certitudine (discuția de la Cotroceni n.r.) Aseară, când am revenit în țară am fost chemat de președinte”, a explicat Adrian Veștea.

De ce nu a fost informată conducerea PNL

Desemnarea lui Adrian Veștea a provocat un val de reacții în interiorul PNL, mai ales după ce liderul partidului, Ilie Bolojan, a declarat că nu a fost consultat înaintea deciziei luate de șeful statului.

Întrebat de ce nu a informat conducerea formațiunii politice despre discuțiile purtate cu președintele, Veștea a explicat că nu a existat un cadru concret care să justifice o astfel de informare și că nu a avut posibilitatea de a participa la ședințele partidului.

Potrivit acestuia, situația era una incertă, iar discuțiile purtate la acel moment nu reprezentau o ofertă oficială sau o decizie finală privind conducerea viitorului Executiv.

Veștea: PNL trebuie să își asume responsabilitatea guvernării

În ciuda tensiunilor generate de desemnarea sa, Adrian Veștea consideră că Partidul Național Liberal trebuie să își asume rolul de principal actor în procesul de guvernare, într-o perioadă în care România are nevoie de măsuri importante de reformă.

Liberalul a anunțat că urmează să discute cu Ilie Bolojan pentru a clarifica situația și pentru a găsi o formulă de colaborare în interiorul partidului.

„Trebuie să ne raportăm la România, acum România are mai mult ca oricând de reforme (...) Cred că PNL trebuie să aibă această responsabilitate”, a precizat Veștea.

Reacția dură a lui Ilie Bolojan după anunțul de la Cotroceni

Anunțul făcut duminică de președintele Nicușor Dan a surprins atât scena politică, cât și conducerea PNL. Șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea să formeze noul Guvern, într-o mișcare considerată neașteptată de numeroși lideri politici.

La scurt timp după anunț, președintele PNL, Ilie Bolojan, a reacționat public și a criticat modul în care a fost luată decizia. Acesta a declarat că desemnarea lui Adrian Veștea s-a făcut fără consultarea conducerii partidului și a calificat gestul drept „un act ostil”.

Conflictul deschis dintre Cotroceni și conducerea liberală riscă să complice negocierile pentru formarea noului Executiv, în timp ce Adrian Veștea încearcă să obțină sprijinul necesar pentru a construi o majoritate parlamentară și pentru a pune în aplicare programul de reforme invocat în primele sale declarații ca premier desemnat.

Mediafax