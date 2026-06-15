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Negocieri pentru noul Guvern: Adrian Veștea se întâlnește marți cu liderii PSD

de Redacția Jurnalul    |    15 Iun 2026   •   16:45
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Negocieri pentru noul Guvern: Adrian Veștea se întâlnește marți cu liderii PSD
Premierul desemnat Adrian Veștea începe discuțiile cu PSD

Premierul desemnat, Adrian Veștea, începe de mâine consultările formale cu PSD pentru votul de învestire.

Premierul desemnat, Adrian Veștea, se va întâlni mâine/ marți, cu liderii PSD, pentru a-i convinge să-i acorde votul de învestitură al Parlamentului pentru a deveni șef al Executivului. Concluzia vine după ședința PSD de astăzi, în care Sorin Grindeanu, șeful PSD, s-a consultat cu liderii partidului în ceea ce privește susținerea sau nu a lui Adrian Veștea, desemnat duminică de Nicușor Dan, pentru poziția de premier al României.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut de la partidul său, în ședința Consiliului Politic Național, un „mandat larg de negociere” în ceea ce-l privește pe Adrian Veștea. Liderii PSD i-au dat lui Grindeanu acest mandat în unanimitate.

Pentru învestirea lui Adrian Veștea ca premier, alături de un nou cabinet, este nevoie de votul favorabil al majorității absolute a deputaților și senatorilor, ceea ce înseamnă minimum 233 de voturi pentru.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: Adrian Veștea PSD consultări
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