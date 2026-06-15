Negocieri pentru noul Guvern: Adrian Veștea se întâlnește marți cu liderii PSD

Premierul desemnat, Adrian Veștea, se va întâlni mâine/ marți, cu liderii PSD, pentru a-i convinge să-i acorde votul de învestitură al Parlamentului pentru a deveni șef al Executivului. Concluzia vine după ședința PSD de astăzi, în care Sorin Grindeanu, șeful PSD, s-a consultat cu liderii partidului în ceea ce privește susținerea sau nu a lui Adrian Veștea, desemnat duminică de Nicușor Dan, pentru poziția de premier al României.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut de la partidul său, în ședința Consiliului Politic Național, un „mandat larg de negociere” în ceea ce-l privește pe Adrian Veștea. Liderii PSD i-au dat lui Grindeanu acest mandat în unanimitate.

Pentru învestirea lui Adrian Veștea ca premier, alături de un nou cabinet, este nevoie de votul favorabil al majorității absolute a deputaților și senatorilor, ceea ce înseamnă minimum 233 de voturi pentru.

(sursa: Mediafax)