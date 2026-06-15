Răspunsul neșteptat al lui Veștea după ce Bolojan l-a acuzat de trădare în ședința PNL

Adrian Veștea a luat cuvântul în ședința de luni a conducerii PNL. El a spus că îl va propune pe Nazare pentru funcție de ministru de Finanțe.

„Este un program de guvernare pe care mi-l însușesc cu totul. Nu am avut încă o discuție cu el, cu ministrul Nazare, dar prioritatea va fi să aibă Ministerul de Finanțe. Am acceptat această poziție și este un act de curaj și de responsabilitate. Și cred că era de datoria fiecărui om care a intrat în politică și a parcurs anumite etape să îi dea curs”, a spus Veștea.

Conform stenogramelor, el a recunoscut că a greșit deoarece nu i-a spus lui Bolojan despre propunerea făcută de Nicușor Dan.

„Sunt lucruri pe care mi le reproșez, că nu am apucat să am o discuție cu dumneavoastră. Dar asta a fost succesiunea evenimentelor. Și soția mea a aflat cu 10 minute înainte. Am doi băieți acasă și unul este în sesiune, trec prin momente foarte grele văzând ce se întâmplă, sunt atacat mereu. Pentru mine, familia e extrem de importantă. Nu sunt supărat pe niciunul, nu o să vă jignesc, nu o să vă fiu ostil”, a mai spus Adrian Veștea.

El a dezvăluit că miercuri ar putea avea loc votul de învestitură pentru noul Guvern.

„V-aș ruga pe cât posibil să aveți o abordare așezată și să putem să ne vedem în ochi și după miercuri după ce investim guvernul. Guvern minoritar, nu sunt vremuri pentru așa ceva. Eu nu-mi asum guvern minoritar. În situația în care voi fi învestit, vreau să am un parlament pe care să mă pot baza”, a precizat Adrian Veștea.

La votul din ședință, 39 de liberali au aprobat confirmarea deciziei de a nu face alianță cu PSD. 10 liberali au votat împotriva, iar cinci s-au abținut.

(sursa: Mediafax)