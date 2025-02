Lasconi: Voi candida chiar dacă Nicușor Dan nu se retrage

„Știu că e o cursă electorală în care fiecare își face calcule. Calculele mele sunt foarte simple și anume că am intrat în turul al doilea și asta este o validare foarte clară. Acum e adevărat că suntem pe același culoar, avem un bazin electoral comun. În cazul în care Nicușor Dan nu se retrage, vom merge în fața alegătorilor și ne vom spune care sunt planurile pentru România. Eu știu ce reprezint, dar abia aștept să aflu ce reprezintă și Nicușor”, spune Lasconi, în cadrul unei emisiuni difuzate la Antena 3 CNN.

Întrebată dacă are susținerea partidului USR, în urma unor informații potrivit cărora europarlamentarul Vlad Voiculescu l-ar susține pe Nicușor Dan, ea a răspuns că da.

„(...) Am văzut tot felul de informații false, cum că și domnul Bolojan ar fi susținut de USR pentru o candidatură, ceea ce este fals. Vorbim despre fake news-uri. Am vorbit cu Vlad Voiculescu despre altă speță și mi-a comunicat și acest lucru, că a fost întrebat și el de mai mulți jurnaliști. (...) Nu este adevărat. Inclusiv Vlad Voiculescu mă susține pe mine. Tot USR-ul este în jurul meu, pentru că și eu susțin USR-ul și cred că fac lucruri bune pentru că am făcut un scor istoric”, adaugă Lasconi.