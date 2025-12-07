Alegeri locale parțiale 2025: Prezență scăzută la urne în primele ore și reguli importante pentru votanți

Update În Buzău, unde sunt alegeri parțiale pentru președintele Consiliului Județean, s-au prezentat la urne 5.476 persoane până la ora 9.

Stire initiala Primele ore ale alegerilor locale parțiale din 2025 au fost marcate de o prezență redusă la urne în majoritatea localităților, însă autoritățile anunță că procesul electoral se desfășoară fără incidente. Scrutinul are loc în București, Buzău și alte 12 localități din țară, unde comunitățile își aleg primarii sau președintele Consiliului Județean.

Prezență modestă la Buzău și cea mai ridicată în Dolj

La Buzău, unde se desfășoară alegeri pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, doar 2.415 persoane au votat în prima oră de la deschiderea secțiilor.

În schimb, în Dolj, la Primăria comunei Sopot, s-a înregistrat cea mai mare prezență procentuală – 47 de alegători, adică 3,56%.

Cea mai scăzută participare s-a consemnat în comuna Marga, județul Caraș-Severin.

În județul Buzău funcționează 424 de secții de vot, unde au fost distribuite 398.829 buletine de vot.

Candidații pentru șefia CJ Buzău

Biroul Electoral Județean a validat opt candidaturi, în ordinea de pe buletinul de vot:

Adrian Dogaru (S.O.S. România) Dragoş-Eugen Brînzea (POT) Mihai Răzvan Moraru (PNL – USR) Marcel Ciolacu (PSD) Ștefăniță Alin Avrămescu (AUR) Mihai Budescu (PRM) Gheorghe Gabriel Pană (Acțiunea Conservatoare) Silviu Iordache (independent)

Localitățile unde se organizează alegeri parțiale

Scrutinul are loc în alte 12 localități după pierderea mandatelor de către foștii edili sau decesul acestora. Printre cele mai importante situații:

Bihor – Remetea

Fostul primar Adrian Ștefănică și-a pierdut mandatul după o condamnare la 2 ani și 4 luni de închisoare pentru participarea la o partidă ilegală de vânătoare soldată cu moartea unui pădurar.

Caraș-Severin – Marga

Edilul Luca Mălăiescu a devenit senator după alegerile parlamentare din 2024.

Constanța – Dobromir și Lumina

Cele două comune organizează alegeri după decesul primarilor.

Dâmbovița – Găești

Fostul primar Grigore Gheorghe a fost declarat incompatibil de ANI.

Ialomița – Valea Ciorii

Primarul localității a murit.

Iași – Vânători

Edilul a decedat.

Maramureș – Poienile de sub Munte și Șieu

Cei doi primari PNL au demisionat.

Sibiu – Cârța

Primarul a fost declarat incompatibil pentru că a desfășurat activități comerciale în timpul mandatului.

MAI: Alegeri fără incidente majore

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că scrutinul se desfășoară în condiții normale.

10 sesizări au fost înregistrate în preziua votului, majoritatea privind continuarea propagandei electorale după termenul legal.

MAI are trei misiuni principale: menținerea ordinii publice în jurul secțiilor, investigarea sesizărilor de fraude, securizarea transportului proceselor-verbale (fără a intra în contact cu acestea).

De asemenea, sunt reamintite regulile din perimetrul de 500 metri în jurul secțiilor de vot:

– fără propagandă,

– fără consum de alcool,

– fără fotografierea buletinelor de vot.

Reguli pentru votanți în ziua alegerilor parțiale 2025

Programul secțiilor

✔ Deschise între 07:00 – 21:00

✔ Cei aflați în secție la ora închiderii pot vota

Cine poate vota

cetățenii români cu vârsta de minimum 18 ani (inclusiv în ziua alegerilor),

cetățenii UE cu domiciliul/reședința în România.

Documente valabile pentru vot

carte de identitate (inclusiv electronică)

carte de identitate provizorie

buletin de identitate

pașaport diplomatic / de serviciu

carnet de serviciu militar (elevi ai școlilor militare)

Nu se poate vota cu pașaportul turistic.

Alegătorii europeni pot vota pe baza documentelor de identitate din statul de origine, însoțite de documentele care atestă adresa în România.

Pașii procesului electoral

verificarea identității în sistem,

semnătura pe lista electorală,

primirea buletinului și a ștampilei „VOTAT”,

votul în cabina închisă,

introducerea buletinului îndoit în urnă.

Urna mobilă

Poate fi solicitată de:

persoane cu probleme medicale,

persoane arestate preventiv, în arest la domiciliu sau în detenție fără pierderea drepturilor electorale.

O echipă specială se deplasează cu urna mobilă, sub paza MAI.

Statistici electorale pentru scrutinul din 7 decembrie 2025

2.193.680 cetățeni români înscriși pe liste

24.988 cetățeni UE cu drept de vot

21.393 persoane cu drepturi electorale interzise