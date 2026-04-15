Economia, mărul discordiei între Muraru și Oprea: 'Este absurd!

„Este penibil și complet absurd ca Secretarul General al Guvernului, Radu Oprea, să iasă public și să constate, ca un simplu analist economic, că «prognozele s-au înrăutățit pentru 2026» și că «începe să fie prea târziu» pentru măsuri de relansare economică. Rolul membrilor Guvernului nu este să comenteze dificultățile ca niște observatori externi, ci să contribuie activ la creșterea economică și să ia măsuri concrete”, a scris Alexandru Muraru într-o postare pe Facebook.

Acesta a precizat că rolul membrilor Guvernului nu este să comenteze dificultățile economice din postura unor observatori externi, ci să contribuie activ la creșterea economică și la adoptarea unor reforme reale.

„Prin reforme reale, România poate să se dezvolte și să aibă o creștere economică sănătoasă. Dacă și-ar fi făcut treaba cum trebuie la Secretariatul General al Guvernului, am fi văzut deja o reducere serioasă a cheltuielilor publice, așa cum era normal și necesar în contextul actual”, a mai spus liderul PNL Iași.

Alexandru Muraru critică activitatea lui Radu Oprea

Muraru l-a acuzat pe Radu Oprea că a urmărit menținerea unor „sinecuri” și a unor „contracte păguboase” pentru stat.

„În schimb, pe Radu Oprea l-au interesat sinecurile și menținerea unor contracte păguboase pentru stat. Este inacceptabil ca, dintr-o poziție de înaltă responsabilitate guvernamentală, Oprea să facă constatări economice ca și cum ar fi un simplu comentator și nu un decident plătit din bani publici să rezolve problemele”, a afirmat Muraru.

În postare, Muraru a făcut trimitere și la controversele anterioare legate de secretarul general al Guvernului.

„Ștefan Radu Oprea a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru evaziune fiscală și spălare de bani, a făcut declarații ultragiante comparând reducerea de posturi la stat cu «Auschwitz» (o comparație jignitoare la adresa victimelor Holocaustului) și rămâne un sinecurist PSD-ist clasic. În loc să țină lecții, Radu Oprea ar face bine să-și facă treaba sau să lase locul cuiva care chiar vrea să reformeze și să reducă risipa. Românii nu mai suportă această ipocrizie”, a mai spus Muraru.

Reacția vicepreședintelui PNL vine după ce Ștefan Radu Oprea a scris, tot pe Facebook, că toate instituțiile financiare internaționale și-au înrăutățit prognozele pentru economia României în 2026 și a avertizat că „începe să fie prea târziu” pentru măsuri de relansare economică.

„E rău zice FMI, nu e bine spune Banca Mondială, raportul Comisiei Europene confirmă cu date scăderea economică din România. Prognozele tuturor s-au înrăutațit pentru anul 2026. Ne-am obișnuit să ne uităm la aceste instituții și să comentăm ceva ce noi simțim în fiecare zi. 80% dintre români spun că mergem în direcția greșită. Și ce facem? Continuăm? Am spus de mult că se poate și altfel și că trebuie să luăm măsurile de relansare economică. Începe să fie prea târziu”, a scris Oprea.

(sursa: Mediafax)