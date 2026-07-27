Ambasadorul Rusiei amenință cu represalii după expulzarea unui diplomat: Vladimir Lipaev califică reacția României drept un „spectacol propagandistic”

Într-un interviu acordat agenției de presă de stat TASS, diplomatul rus a calificat protestul oficial transmis de autoritățile române drept un „spectacol propagandistic” și a respins acuzațiile privind implicarea Rusiei în atacuri asupra teritoriului României.

Vladimir Lipaev: „Este vorba despre un spectacol propagandistic”

Ambasadorul Federației Ruse a criticat convocarea sa la Ministerul Afacerilor Externe și a susținut că reacția autorităților române are un scop politic.

„Este evident că este vorba despre un spectacol propagandistic, al cărui scop este de a împiedica noi lovituri ale Forțelor Armate ale Federației Ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre și de la Marea Neagră, utilizată în mod activ de blocul NATO pentru livrarea de arme și echipamente către Forțele Armate ale Ucrainei prin teritoriul României”, a declarat ambasadorul Rusiei la București în interviul acordat TASS.

Declarația vine într-un context de securitate extrem de sensibil la granița estică a NATO, după mai multe incidente produse în apropierea frontierei dintre România și Ucraina.

Ambasadorul Rusiei avertizează asupra unei escaladări a relațiilor bilaterale

În același interviu, Vladimir Lipaev a afirmat că partea română a fost avertizată cu privire la riscurile unei deteriorări suplimentare a relațiilor dintre cele două state.

„Partea română a fost avertizată asupra pericolului unei escaladări suplimentare a confruntării cu Federația Rusă și a implicării Forțelor Armate Române în ostilități directe în spațiul aerian al Ucrainei”, a afirmat Lipaev.

Afirmațiile diplomatului rus sunt formulate în contextul în care România și-a consolidat măsurile de apărare aeriană în zona Deltei Dunării, ca urmare a repetatelor incidente provocate de războiul din Ucraina.

Moscova respinge acuzațiile privind dronele ajunse pe teritoriul României

Ambasadorul Federației Ruse a reiterat poziția oficială a Moscovei și a negat orice responsabilitate privind dronele care au pătruns pe teritoriul României.

„S-a subliniat încă o dată că Rusia nu a trimis și nu trimite drone de luptă către ținte aflate pe teritoriul României, iar toate speculațiile pe această temă sunt lipsite de temei”, a declarat ambasadorul rus.

Declarația contrastează cu poziția autorităților române, care susțin că investigațiile efectuate după incidentele din ultimele zile au stabilit proveniența rusească a fragmentelor recuperate.

Rusia amenință cu un răspuns după expulzarea diplomatului

Cel mai ferm mesaj transmis de Vladimir Lipaev a vizat decizia României de a declara persona non grata un diplomat rus.

„Expulzarea nejustificată a unui angajat al ambasadei nu va rămâne fără un răspuns adecvat din partea Rusiei”, a declarat Vladimir Lipaev pentru TASS.

Deși ambasadorul nu a oferit detalii privind natura măsurilor pe care Moscova le-ar putea adopta, astfel de declarații sunt, în mod tradițional, urmate de măsuri diplomatice de reciprocitate, inclusiv expulzarea unor diplomați ai statului care a inițiat sancțiunea.

România a expulzat un diplomat rus după incidentele cu drone

Reacția ambasadorului vine după decizia Ministerului Afacerilor Externe de a-l convoca pe reprezentantul Federației Ruse la București în urma incidentelor produse în perioada 24–26 iulie, când Armata Română a doborât trei drone care au pătruns fără autorizație în spațiul aerian național.

În cadrul întrevederii, oficialii români au prezentat ambasadorului fragmente recuperate din una dintre dronele distruse, iar autoritățile au precizat că ancheta desfășurată de Parchet confirmă oficial proveniența rusească a acestora.

Tot în timpul convocării, ambasadorului i-a fost înmânată nota verbală prin care un diplomat al Ambasadei Federației Ruse a fost declarat persoană inacceptabilă pe teritoriul României.

Conform deciziei Ministerului Afacerilor Externe, diplomatul are obligația de a părăsi România în termen de cinci zile.

Mediafax